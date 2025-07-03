Белорусские «колдуны» по старинному рецепту — вся семья просит добавки!

Рецепт колдунов с мясной начинкой: пышные картофельные зразы, которые понравятся всем

Колдуны — это одно из самых известных и любимых блюд белорусской кухни. Эти картофельные зразы с мясом не только вкусные, но и очень сытные, они идеально подходят для ужина всей семьей.

Что такое колдуны?

Колдуны — это пышные картофельные зразы с мясной начинкой, которые обжариваются до золотистой корочки. Блюдо легко готовится и имеет насыщенный вкус, который понравится как детям, так и взрослым.

Ингредиенты для приготовления:

Картофель — 1 кг

Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3–4 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Пошаговый процесс приготовления:

Отварите картофель в подсоленной воде, затем сделайте пюре и остудите. Мелко нарезанный лук и чеснок обжарьте до золотистой корочки, добавьте фарш, приправьте и обжаривайте до готовности. В картофельное пюре добавьте яйцо, немного муки, тщательно перемешайте. Сформируйте из теста лепешки, добавьте начинку и защипите края. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки.

Как подавать?

Подавайте горячими с соусом по вашему выбору, например, со сметаной или грибным соусом. Это подчеркнет вкус и сделает блюдо еще более насыщенным.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это идеальный способ внести разнообразие в ваш повседневный рацион. Они сытные, вкусные и не слишком сложные в приготовлении, что делает их отличным выбором для семейного ужина.