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Белорусские «колдуны» по старинному рецепту — вся семья просит добавки!

Рецепт колдунов с мясной начинкой: пышные карто...

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Рецепт колдунов с мясной начинкой: пышные картофельные зразы, которые понравятся всем

Колдуны — это одно из самых известных и любимых блюд белорусской кухни. Эти картофельные зразы с мясом не только вкусные, но и очень сытные, они идеально подходят для ужина всей семьей.

Что такое колдуны?

Колдуны — это пышные картофельные зразы с мясной начинкой, которые обжариваются до золотистой корочки. Блюдо легко готовится и имеет насыщенный вкус, который понравится как детям, так и взрослым.

Ингредиенты для приготовления:

  • Картофель — 1 кг

  • Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г

  • Репчатый лук — 2 шт.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мука — 3–4 ст. ложки

  • Соль, перец — по вкусу

  • Растительное масло — для жарки

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Отварите картофель в подсоленной воде, затем сделайте пюре и остудите.

  2. Мелко нарезанный лук и чеснок обжарьте до золотистой корочки, добавьте фарш, приправьте и обжаривайте до готовности.

  3. В картофельное пюре добавьте яйцо, немного муки, тщательно перемешайте.

  4. Сформируйте из теста лепешки, добавьте начинку и защипите края.

  5. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки.

Как подавать?

Подавайте горячими с соусом по вашему выбору, например, со сметаной или грибным соусом. Это подчеркнет вкус и сделает блюдо еще более насыщенным.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это идеальный способ внести разнообразие в ваш повседневный рацион. Они сытные, вкусные и не слишком сложные в приготовлении, что делает их отличным выбором для семейного ужина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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