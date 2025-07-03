Белорусские «колдуны» по старинному рецепту — вся семья просит добавки!
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Рецепт колдунов с мясной начинкой: пышные картофельные зразы, которые понравятся всем
Колдуны — это одно из самых известных и любимых блюд белорусской кухни. Эти картофельные зразы с мясом не только вкусные, но и очень сытные, они идеально подходят для ужина всей семьей.
Что такое колдуны?
Колдуны — это пышные картофельные зразы с мясной начинкой, которые обжариваются до золотистой корочки. Блюдо легко готовится и имеет насыщенный вкус, который понравится как детям, так и взрослым.
Ингредиенты для приготовления:
Картофель — 1 кг
Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г
Репчатый лук — 2 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Яйцо — 1 шт.
Мука — 3–4 ст. ложки
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Пошаговый процесс приготовления:
Отварите картофель в подсоленной воде, затем сделайте пюре и остудите.
Мелко нарезанный лук и чеснок обжарьте до золотистой корочки, добавьте фарш, приправьте и обжаривайте до готовности.
В картофельное пюре добавьте яйцо, немного муки, тщательно перемешайте.
Сформируйте из теста лепешки, добавьте начинку и защипите края.
Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки.
Как подавать?
Подавайте горячими с соусом по вашему выбору, например, со сметаной или грибным соусом. Это подчеркнет вкус и сделает блюдо еще более насыщенным.
Почему стоит попробовать?
Колдуны — это идеальный способ внести разнообразие в ваш повседневный рацион. Они сытные, вкусные и не слишком сложные в приготовлении, что делает их отличным выбором для семейного ужина.
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