Новости России
· 16+ · Служба новостей

beeline cloud запустил академию «вАЙТИ»

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервис...

Фото: freepik.com

Подписаться в Telegram

erid: 2VSb5xX8gF2

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запустил Академию «вАЙТИ» – образовательную платформу, созданную для подготовки специалистов в области ИТ и облачных технологий.

Данный проект направлен на развитие грамотности и повышение квалификации российских ИТ-специалистов в области облачной инфраструктуры и сервисов информационной безопасности. В рамках Академии предлагаются курсы по самым актуальным направлениям, включая облачные технологии, DevOps и Kubernetes, управление данными, кибербезопасность и другие ключевые треки ИТ-индустрии.

Основные преимущества Академии «вАЙТИ»:

  • Современные программы обучения – курсы разрабатываются ведущими экспертами отрасли и обновляются в соответствии с последними тенденциями и технологиями.
  • Практическая направленность – в процессе обучения акцент делается на реальных задачах и кейсах, что позволяет применять полученные знания на практике.
  • Гибкость и доступность – обучение проходит в удобном формате, что позволяет совмещать его с работой и другими обязательствами.

«Запуск Академии 'вАЙТИ' – важный шаг для развития рынка облачных технологий. Мы стремимся не только предоставлять качественные облачные решения, но и содействовать развитию профессионалов, которые будут формировать будущее всей отрасли. Уже более 8 тысяч человек обучились по различным программам подготовки и количество регистраций на курсы продолжает расти», – отметила директор по маркетингу beeline cloud Юлия Гусарова.

Узнать больше о курсах и зарегистрироваться можно на официальном сайте Академии.

Реклама ПАО «ВымпелКом» (www.beeline.ru).

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

В отеле под Казанью после бурной ночи в отеле умерла врач из Тюмени

Лонгриды

19 часов назад

Помощь и человечность: как работает «Приют Человека» в Казани

как вызвать бригаду по уничтожению тараканов в москве с гарантией

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане откроется самый большой в республике детский парк «Елмай»

Интересное в Казани

2 дня назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

ремонт электроподжига газовой плиты в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Метеорологи рассказали о летней погоде в Татарстане

Новости Казани

день назад

Шумозащитные экраны начали устанавливать около «Миллениума» в Казани ночью

Новости Казани

3 часа назад

Метеоролог рассказал, когда в Казань придет 30-градусная жара

Новости Татарстана

день назад

Рамиль Муллин предложил объединить 3 города Татарстана
Новости Казани
6 часов назад

Салихов: в Казани в подземной галерее предложили создать «Волганариум»

Также, глава мэрии предлагает организовать на м...

Новости Татарстана

23 минуты назад

В Елабуге в 2025 откроется детский музейный центр с кинозалом и VR-очками

Новости Татарстана

час назад

В Альметьевске на водохранилище был совершен акт вандализма

Новости Татарстана

3 часа назад

Вильфанд предрек Татарстану ливни и выход рек из берегов

Новости Казани

4 часа назад

В Казани кафе «Азу» закрыли после того, как 6 посетителей отравились
В Татарстане заболеваемость ковидом за неделю в...
Новости Татарстана
33 минуты назад

В Татарстане заболеваемость ковидом за неделю выросла на 32%

Новости Казани

4 часа назад

В Казань на фестиваль «Алтын минбар» с 6 по 11 сентября приедут звезды из Турции

Новости Татарстана

6 часов назад

В Челнах 45-летнего мужчину придавило полуприцепом насмерть

Новости Татарстана

6 часов назад

В Челнах под песню Басты «Неболей» пошел дождь
Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году
В Татарстане 4 медалиста не преодолели минималь...
Новости Татарстана
53 минуты назад

В Татарстане 4 медалиста не преодолели минимальный порог по предметам ЕГЭ