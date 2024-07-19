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beeline cloud реализовал проект локализации ИТ-инфраструктуры для страховой компании ГЕРСА

beeline cloud реализовал масштабный проект по локализации ИТ-инфраструктуры для компании ГЕРСА, ведущего российского страховщика дебиторской задолженности и авансовых платежей.

Фото: freepik.com

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beeline cloud реализовал масштабный проект по локализации ИТ-инфраструктуры для компании ГЕРСА, ведущего российского страховщика дебиторской задолженности и авансовых платежей.

ГЕРСА, ранее известная как Euler Hermes Ru (Ойлер Гермес Ру) и входившая в группу Allianz, c 2004 года предоставляет высококачественные страховые услуги, защищая бизнес от финансовых потерь в результате отсутствия поставок, задержек платежей, неполучения оплаты и банкротства контрагентов. В связи с начавшимся процессом реорганизации, компания столкнулась с необходимостью полной локализации своей ИТ-инфраструктуры.

В рамках проекта beeline cloud спроектировал и развернул ИТ-инфраструктуру с нуля, учитывая законодательные требования и особенности бизнеса ГЕРСА. Высокий уровень безопасности данных обеспечивается за счет использования современных технологий и надежных решений. Процесс миграции данных и пользователей был реализован без прерывания операционной деятельности, что позволило продолжать работу без перебоев. Проект позволил ГЕРСА значительно сэкономить временные и финансовые ресурсы за счет использования арендных и аутсорсинговых услуг.

«Без преувеличения, мы гордимся данным проектом. Наши команды продемонстрировали высокий профессионализм и оперативность, что позволило выполнить все задачи в кратчайшие сроки. Проект по локализации ИТ-инфраструктуры ГЕРСА стал ярким примером того, как современные технологии и надежные партнерские отношения могут обеспечить высокий уровень безопасности и непрерывность бизнеса», — отметил коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.

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