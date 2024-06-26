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beeline cloud реализовал интеграцию с платформой Optimacros

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud и компания «Оптимакрос» предоставят новые возможности для корпоративного планирования, мониторинга и анализа данных.

Фото: freepik.com

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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud и компания «Оптимакрос» предоставят новые возможности для корпоративного планирования, мониторинга и анализа данных. Сотрудничество направлено на предоставление передовых решений для интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики.

Optimacros предлагает инструменты для всестороннего анализа данных и мониторинга, обеспечивая предприятия необходимыми возможностями для стратегического планирования и принятия обоснованных решений. Платформа теперь интегрирована с облачными решениями beeline cloud, что позволит клиентам воспользоваться всеми преимуществами облачной инфраструктуры, включая высокую надежность, безопасность и масштабируемость.

Основные преимущества:

  • Интеграция технологий: оптимизированные решения для планирования и анализа данных от Optimacros будут работать в облаке beeline cloud.
  • Увеличенная гибкость: клиенты смогут выбрать облачную или on-premise версию платформы Optimacros, с возможностью плавного перехода между ними.
  • Безопасность данных: облачная инфраструктура beeline cloud имеет все необходимые сертификаты по информационной безопасности, что особенно важно для корпоративных клиентов.
  • Масштабируемость и надежность: использование облачных решений beeline cloud обеспечивает возможность масштабирования в соответствии с потребностями бизнеса, а также надежную работу без простоев.
  • Простота использования: совместные сервисы позволят клиентам легко интегрировать и использовать инструменты для планирования и анализа, улучшая процессы принятия решений.

«Мы рады нашему продуктивному сотрудничеству с «Оптимакрос». Интеграция передовых инструментов анализа и планирования с нашими облачными сервисами предоставит клиентам еще больше возможностей для эффективного управления данными и комплексного развития бизнеса», – прокомментировал коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.

«Облако beeline имеет все необходимые сертификаты по информационной безопасности, что означает прохождение независимых экспертиз на соответствие требованиям ИБ и полное удовлетворение этим требованиям. Подтвержденное соответствие лучшим мировым практикам в области информационной безопасности является важным критерием для наших клиентов, а в некоторых случаях обязательным условием для начала работ», - отметила руководитель отдела информационной безопасности ГК «Оптимакрос» Ксения Бадмаева.

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