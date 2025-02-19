Новости России
· 16+ · Служба новостей

beeline cloud расширяет образовательные возможности в сфере облачных технологий

Академия вАЙТИ, образовательная платформа beeli...

Фото: freepik.com

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2VSb5yk1MLt

Академия вАЙТИ, образовательная платформа beeline cloud, продолжает динамично развиваться, предоставляя ИТ-специалистам доступ к современным курсам по облачным технологиям. За два года проект стал значимой образовательной инициативой на российском рынке, объединив тысячи участников и сформировав активное профессиональное сообщество.

С момента запуска Академия вАЙТИ зарегистрировала 8,5 тысяч слушателей. В обучении участвуют 25 спикеров, среди которых сотрудники beeline cloud и ведущие эксперты отрасли. На сегодняшний день в рамках проекта доступно 7 курсов, охватывающих ключевые направления облачных технологий, включая DevOps, безопасность, управление данными и виртуализацию. Учебные программы построены вокруг 14 ключевых облачных сервисов beeline cloud.

В 2024 году Академия запустила четыре новых курса, которые привлекли более 3,7 тысяч студентов. Программы обучения включают доступ к практическим лабораториям, позволяя участникам отрабатывать полученные знания на реальных кейсах. Важной частью образовательного процесса остается поддержка слушателей: преподаватели отвечают на вопросы и помогают студентам на всех этапах прохождения курсов.

В ближайшие два года Академия вАЙТИ сосредоточится на расширении образовательных возможностей. Планируется запуск новых курсов, которые позволят участникам глубже погружаться в работу с продуктами beeline cloud. Разрабатывается собственная программа сертификации, которая поможет специалистам подтвердить свою квалификацию и повысить конкурентоспособность на рынке. Кроме того, будет усилена работа по SEO-оптимизации сайта и масштабированы маркетинговые кампании для привлечения новой аудитории.

Академия вАЙТИ остается одним из ключевых образовательных проектов beeline cloud, способствуя повышению облачной грамотности ИТ-специалистов и поддерживая их профессиональное развитие в стремительно меняющейся цифровой среде.

Реклама ПАО «ВымпелКом» (www.beeline.ru).

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Татарский язык в школах республики: путь к возрождению или исчезновению?

Интересное в Казани

день назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

сколько живут клопы уличные

Не у нас

5 часов назад

2 физика подтвердили библейскую версию о происхождении мира

Интересное в Казани

2 дня назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев

велокурьеры в Казани

Новости Казани

7 часов назад

Торговые центры Казани назвали условия для возвращения западных брендов

Не у нас

22 часа назад

Около острова Бимини ученые нашли древнюю подводную дорогу в океане

Новости Казани

23 часа назад

Массовая авария 18 февраля парализовала движение на улице Губкина в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Причиной смерти 4 студентов в Казани стало отравление угарным газом

Новости Казани

день назад

Права пассажиров рейса Стамбул – Казань были нарушены: авиакомпания оштрафована
Новости Казани
2 дня назад

Йо, Казань: рассказываем, как уличная культура впитала в себя татарские традиции

В Казани прошел международный хип-хоп фестиваль...

Новости Казани

53 минуты назад

Хиты Nirvana прозвучат в Казани 23 февраля

Новости Казани

3 часа назад

В Казани может появиться новое здание суда

Не у нас

4 часа назад

Эксперт назвала самые необычные идеи по выбору подарка на 23 февраля

Новости Казани

4 часа назад

Проезд в казанском метро подорожает до 43 рублей
Под окнами высотки в Казани нашли 14-летнюю дев...
Новости Казани
час назад

Под окнами высотки в Казани нашли 14-летнюю девочку в крови

Не у нас

5 часов назад

14-летний подросток из Бразилии умер из-за бабочки

Новости Татарстана

5 часов назад

Аэропорты Казани и Нижнекамска работают в штатном режиме

Новости Татарстана

6 часов назад

Минобороны РФ: над Татарстаном ночью уничтожили БПЛА
Частые простуды, гипотонус и беспокойный сон: к...
Интересное в Казани
6 дней назад

Частые простуды, гипотонус и беспокойный сон: казанские эксперты рассказали, как справится с распространенными проблемами у младенцев