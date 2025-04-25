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beeline cloud представляет метрокластер - отказоустойчивое облако на базе двух дата-центров

beeline cloud объявляет о старте коммерческой д...

Фото: freepik.com

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beeline cloud объявляет о старте коммерческой доступности нового продукта — Cloud Compute MetroCluster. Это гибридная платформа, объединяющая преимущества частных и публичных облаков, созданная для обеспечения бесперебойной работы критически важных приложений и бизнес-процессов.

MetroCluster позволяет компаниям развертывать ИТ-инфраструктуру одновременно в двух дата-центрах в Москве с мгновенной репликацией данных между площадками. Это обеспечивает максимальную отказоустойчивость: даже при аварии в одном из ЦОД сервисы остаются доступными. Платформа поддерживает интеграцию, включая совместимость с публичным облаком beeline cloud и сторонними платформами и приложениями. Решение позволяет запустить инфраструктуру за несколько часов благодаря быстрому развертыванию без необходимости покупки оборудования, а также гарантирует повышенную безопасность за счет хранения данных в России и соответствия требованиям 152-ФЗ и ГОСТ Р 56939.

Продукт ориентирован на крупный и средний бизнес, включая финансовый сектор (банки, страховые компании), телеком-операторов, государственные организации и промышленные предприятия. MetroCluster гарантирует 99,95% SLA по бесперебойности, снижает CAPEX за счет оплаты по подписке без капитальных затрат, включает поддержку миграции существующих систем и предлагает гибкие тарифы.

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