"Бедолага, зашел стрельнуть сигаретку": боевик ВСУ по ошибке помог ЧВК "Вагнер" отбить атаку своих сослуживцев, убив семерых своих земляков

Военкор Коц: боевик по ошибке ВСУ помог ЧВК «Вагнер» отбить атаку своих товарищей

Заплутавший боевик ВСУ на днях зашел на позиции бойцов ЧВК "Вагнер", и стрельнул у них сигарету. Внешне он ничем не отличался от российских военных, поэтому подозрений не вызвал. Сигаретку дали. Внезапно началось нападение.

"Все бросились отражать атаку, и гость тоже схватился за автомат, направив его на "неприятелей"». Успел уничтожить семерых наступающих", - сообщил в ТГ-канале военкор Александр Коц.

После боя бойцы начали набивать магазины патронами, и тут украинский солдат понял, что зашел не в тот окоп. Степени его горя не было предела. Он сдался в плен.

