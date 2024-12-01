Банки в прибыли: Набиуллина сделала важное заявление о шансах на заморозки вкладов россиян

Недавно в российском финансовом сообществе разгорелись оживленные дебаты о потенциальной заморозке банковских вкладов. Исходный толчок к обсуждению дал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, предположивший, что в условиях снижения процентных ставок и инфляционных рисков, банки могут ограничить вывод средств с депозитов. Это заявление вызвало резкую реакцию среди российских законодателей и было окрещено как "безответственное".

Официальная позиция Центрального Банка

На фоне данных заявлений глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина выступила с решительным опровержением. Во время пленарного заседания Госдумы она назвала идею заморозки вкладов "полной бессмыслицей". Набиуллина подчеркнула, что профессиональное сообщество вообще не рассматривает подобные сценарии как возможные. Она уверенно заявила, что банковская система достаточно устойчива, а проценты по кредитам позволяют финансовым учреждениям выплачивать проценты по вкладам.

Реакция рынка и экспертов

Среди экспертов и депутатов было высказано мнение, что подобные заявления могут быть провокационными и направлены на дестабилизацию финансового климата в стране. Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финрынку, осудил слова Зубца, назвав их глупостью или провокацией. В дополнение, Михаил Делягин, заместитель председателя комитета по экономической политике, критиковал Зубца за распространение необоснованных слухов.

Последствия для рынка

Эти обсуждения происходят на фоне решения Центрального банка повысить ключевую ставку, что является рекордным шагом с февраля 2022 года. Повышение ставок было направлено на стабилизацию экономики и сдерживание инфляции, но вызвало опасения относительно доступности кредитов для бизнеса и влияния на сбережения граждан.

Заключение

Следующее заседание по ключевой ставке, запланированное на 20 декабря, ожидается с большим вниманием, поскольку будет указывать на дальнейшие шаги регулятора в контексте текущей экономической политики. Несмотря на широкий резонанс в обществе, официальная позиция Центрального банка исключает вероятность заморозки вкладов, подчеркивая стабильность и надежность российской финансовой системы, пишет rbc.ru.