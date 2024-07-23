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Банки начали повышать ставки по вкладам перед новым заседанием ЦБ

Перед заседанием Банка России сразу несколько к...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Перед заседанием Банка России сразу несколько крупных банков поднимут ставки по вкладам, передает РБК со ссылкой на информацию кредитных организаций. Как ожидается, впервые за семь месяцев ЦБ ужесточит политику. Его решение может стать «отправной точкой нового этапа роста ставок», ожидают эксперты.

ВТБ не дожидаясь решения ЦБ с 23 июля повысит ставки в среднем на 0,5 п. п. (процентного вклада) по вкладам и на 1 п. п. по накопительному счету. Максимальная ставка по ВТБ-вкладу превысит 19%, — сообщает РБК. Так же поступит и МТС Банк – увеличит до 18%. В банке «Дом.РФ» сообщили, что все решения планируют принимать с учетом анализа текущего клиентского потока и действий конкурентов и ЦБ. Другие игроки также готовятся к изменению условий, но пока не ответили на запросы РБК.

«На данный момент мы внимательно анализируем наш текущий клиентский поток и будем принимать решение об изменении ставок в начале следующей недели после заседания ЦБ», — сказал представитель банка «Дом.РФ».

Совет директоров ЦБ определит новый уровень ключевой ставки на плановом заседании 26 июля. В последний раз регулятор повышал ее в декабре прошлого года (до 16%) — и с тех пор удерживал ставку на одном уровне. Однако с каждым заседанием сигналы ЦБ становились все жестче. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне заявила, что допускает «существенное», то есть более чем на 1 п.п., повышение уже в июле: «Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели».

Подавляющее большинство из 30 аналитиков, опрошенных РБК, ждут роста ставки до 18 п.п., объясняя это высокой инфляцией (8,6% в июне), значительно опережающей цель ЦБ в 4%, увеличением инфляционных ожиданий и ростом кредитования вопреки жестким монетарным условиям. Многие допускают, что на этом Банк России не остановится и продолжит цикл роста ставки, в результате чего к концу года она может увеличиться до 20%.

«Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами. Ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п.п. с начала года, обеспечив рост рынка рублевых пассивов в первом полугодии, по нашим оценкам, на 12%», — сказал зампред правления ВТБ Георгий Горшков. Решение ЦБ может стать «отправной точкой нового этапа роста ставок по накопительным продуктам», считает он.

«Конкуренция за вкладчиков в последние месяцы сильно выросла, что особенно стало заметно, когда крупнейшие банки стали предлагать одни из самых высоких ставок на рынке. Повышение ставок раньше других игроков, очевидно, несет в себе цель перенаправить часть потока средств населения из других банков. Одновременно это может быть направлено и на существующих вкладчиков с целью сохранения лояльности в условиях существенной либерализации переводов по СБП [Системе быстрых платежей ЦБ]», — рассуждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Если 26 июля ЦБ даст жесткий сигнал на следующее заседание, то банки будут и дальше повышать ставки и по кредитам, и по депозитам, отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Впрочем, повышение ставок «может затрагивать ограниченный набор продуктов и являться больше маркетинговым ходом, чем полноценной переоценкой стоимости пассивов», добавляет руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

По мнению экспертов, ставки по кредитам будут сильно коррелировать со ставками депозитов, ужесточение денежно кредитной политики может влиять на спрос на кредиты и привести к снижению интереса к кредитованию.

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