Банки из-под кофе никогда не выкидываю: здорово выручают в хозяйстве

Создание оригинальных и функциональных банок для хранения продуктов — это быстро и просто. Для этого вам понадобятся несколько доступных материалов и немного фантазии.

Вот как можно сделать стильные контейнеры, которые не только будут полезны на кухне, но и добавят ей индивидуальности.

Подготовка материалов: Начните с пустых банок из-под кофе. Обезжирьте их тщательно, чтобы клеевые и декоративные элементы хорошо держались. Выбор фигурок для декора: Для украшения крышек выберите фигурки — зайчики, как пример, которые стоят около 50 рублей за штуку. Эти фигурки легко найти в магазинах, но можно использовать любые другие, которые подойдут к вашему стилю. Оклейка банки: Используйте самоклеящуюся бумагу (или скотч/пленку, если нет самоклеящейся бумаги). Вырежьте нужный кусок и приклейте его на поверхность банки. Это придаст ей стильный внешний вид и основу для дальнейших украшений. Крепление фигурок: Когда бумага приклеена, приклейте фигурки к крышкам с помощью клеевого пистолета или суперклея — в зависимости от того, что удобнее. Покраска: Снимите фигурки с крышек и окрасьте их. Для этого лучше всего использовать золотистую универсальную краску для фигурок и черную матовую для банок. Покраску лучше проводить на улице, чтобы избежать сильного запаха. Удаление наклеек: После высыхания краски снимите наклейки. Используйте самоклеящуюся пленку — так с наклейками работать будет проще.

Теперь ваши банки готовы! Они не только будут служить для хранения круп, печенья или конфет, но и станут стильным украшением кухни. А крышки с фигурками сделают процесс хранения удобным, позволяя легко определить, что внутри.