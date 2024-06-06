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Банк ВТБ и «АВТОВАЗ» подписали Соглашение о сотрудничестве

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко и президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между банком и компанией.

Фото: пресс-служба ВТБ

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Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко и президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между банком и компанией.

В соответствии с документом, банк готов обеспечить крупнейшему автопроизводителю весь комплекс банковских услуг, содействовать во внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности «АВТОВАЗа», расширить взаимодействие в части документарных операций и кредитования с целью финансирования текущей и инвестиционной деятельности, осуществлять международные расчеты.

За годы многолетнего сотрудничества ВТБ стал одним из основных финансовых партнеров компаний группы «АВТОВАЗ», использующих широкую линейку продуктов и финансовых услуг ВТБ. В текущих условиях трансформации автомобильного рынка банк оказывает существенную поддержку в расчетах «АВТОВАЗа» с иностранными партнерами, обеспечивая тем самым бесперебойный процесс производства.

«Поддержка отечественной автомобильной промышленности и укрепление технологического суверенитета - одна из приоритетных задач, поставленных государством. И ВТБ участвует в реализации этой задачи, предоставляя «АВТОВАЗу» самые современные банковские сервисы и финансовые услуги. Это способствует технологическому обновлению и увеличению объемов производства предприятия», - сказал Валерий Лукьяненко.

«Мы благодарим ВТБ за долговременное плодотворное сотрудничество, а также оказываемую АВТОВАЗ поддержку в международных расчетах и налаживании устойчивых связей с партнерами из дружественных стран для производства автомобилей. Особенно ценим поддержку ВТБ в условиях глобальных изменений, происходящих в логистике и поставке комплектующих», - отметил Максим Соколов.

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