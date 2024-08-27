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Банк Уралсиб запустил корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne

Банк Уралсиб совместно с партнером Мedia-tel за...

Фото: пресс-служба Банка "Уралсиб"

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Банк Уралсиб совместно с партнером Мedia-tel запустил корпоративный портал «Единое окно» на базе российской ESM-платформы SimpleOne. Данное решение позволит максимально автоматизировать процессы по работе с персоналом, а также обрабатывать все кадровые заявки в одной системе.

Внедренная система включает в себя портал самообслуживания «Единое окно», на котором реализованы основные кадровые процедуры и системный интерфейс. Благодаря инструментам визуального моделирования сотрудники банка могут самостоятельно настраивать и кастомизировать бизнес-процессы и формировать заявки для сотрудников.

«Основными критериями для выбора платформы были настраиваемый под задачи поддержки интерфейс исполнителей процессов и актуальный стек для развития сервисов. Интеграция по REST API позволяет нам гибко подключать различные платформы для единого ядра бизнес процессов», – отметила руководитель Дирекции автоматизации СРП Банка Уралсиб Елена Пугачёва.

Теперь обработка запросов и формирование задач стали проще в использовании. Единая система помогла заметно увеличить скорость принятия решений и согласований внутри банка, в том числе снизила трудозатраты в работе с документацией, позволив сформировать кадровый электронный документооборот на базе процессов согласования SimpleOne.

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