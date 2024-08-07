Банк Уралсиб в Екатеринбурге поздравил выпускников Гуманитарного университета с получением дипломов

Представители Банка Уралсиб приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Факультета бизнеса и управления Гуманитарного университета, которая состоялась 26 июля 2024 года в Екатеринбурге.

Управляющий Екатеринбургским филиалом Уралсиба Дарья Юнусова и главный менеджер дирекции по работе с персоналом Урало-сибирского региона Дарья Деменева поздравили выпускников Факультета с окончанием учебы, самые успешные из них получили памятные подарки от Банка. Ранее Дарья Деменева также принимала участие в защитах выпускных квалификационных работ в качестве члена государственной экзаменационной комиссии.

Факультет бизнеса и управления — одно из самых сильных и востребованных подразделений Гуманитарного университета, его выпускники легко находят работу в банках, страховых, инвестиционных, девелоперских компаниях, трудоустраиваются на предприятиях реального сектора экономики.

Дарья Юнусова:

Поддержка ВУЗов и участие в их жизни имеет большое значение для Банка как работодателя. Такая деятельностть помогает найти будущих сотрудников, привлекать студентов на практики и стажировки. Общаясь с ними, мы становимся ближе.

По ее словам, молодым людям всегда интересно узнавать о карьерных возможностях в Уралсибе, им важно понимать, что их ждут в трудовом коллективе, где полученые в университете знания будут востребованы и пригодятся в работе.

Дарья Юнусова добавила, что в будущем году банк также примет участие в совместных с ВУЗами мероприятиях — круглых столах, открытых уроках, ярмарках вакансий и многих других проектах.

С 2022 года Банк Уралсиб развивает онлайн-платформу «Уралсиб.Ускорение», которая предлагает программу студенческих стажировок, объединяя студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. Сегодня на площадке зарегистрировано 3600 пользователей из 41 региона страны, проект взаимодействует со 112 образовательными организациями страны.