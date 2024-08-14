Банк Уралсиб увеличил портфель авторедитов в 1,3 раза по итогам 1 полугодия

Банк Уралсиб увеличил портфель автокредитов по итогам 1 полугодия 2024 года в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 33,8 млрд до 43,6 млрд рублей. Объемы выдач за полугодие сохранились на уровне 18 млрд рублей.

«Первое полугодие на рынке автокредитования было непростым – учитывая высокие кредитные ставки и резкое снижение спроса на первичном рынке, обусловленное повышением утилизационного сбора и ужесточением регуляторных нормативов по ПДН и ПСК. Несмотря на это, нам удалось сохранить объемы выдач на уровне аналогичного периода прошлого года, а также существенно нарастить автокредитный портфель – за счет предложения клиентам привлекательных условий, снижения уровня досрочного погашения, а также грамотной работы с дилерами-партнерами», – отмечает Руководитель Дирекции развития автокредитования Банка Уралсиб Екатерина Мельникова.