Новости России
· 16+ · Служба новостей

Банк Уралсиб стал партнером первенства России по триатлону среди любителей

7 августа 2024 года в бухте «Ассоль» Беловского...

Фото: пресс-служба Банка "Уралсиб"

Подписаться в Telegram

17 августа 2024 года в бухте «Ассоль» Беловского городского округа Кемеровской области прошло первенство России по триатлону среди любителей. Партнером соревнований выступил Банк Уралсиб.

В состязании по триатлону приняли участие более 200 любителей этого вида спорта разных возрастных групп. Победители этапа велосипедной гонки в 3 возрастных номинациях получили подарки от Уралсиба.

Кредитная организация активно поддерживает спортивные, культурные и образовательные мероприятия в Сибирском регионе. В начале августа Уралсиб стал партнером Дня физкультурника в Красноярске, а в июне - партнером XXXV Всероссийского олимпийского дня.

«Мы всегда стремимся поддерживать важные для региона культурные и спортивные мероприятия. Участие в таких инициативах помогает нам быть ближе к нашей клиентской аудитории, развивать эффективное сотрудничество как с жителями муниципальных образований, так и с расположенными в области предприятиями и организациями, потенциальными клиентами банка», – отметил территориальный директор Кемеровской территориальной дирекции Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Станислав Домбровский.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

размер ячеек для сетки от тараканов

Новости Казани

день назад

Гидроцикл снес компанию из 6 человек на сапбордах на Казанке у «Ак Барс Арены»

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

установка замка-ручки в Москве

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Новости Казани

7 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

час назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Татарстана

час назад

Парень на питбайке пострадал в аварии в Салмачах
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
9 часов назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Казани

6 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа

Новости Татарстана

7 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

7 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка