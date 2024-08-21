Банк Уралсиб стал партнером первенства России по триатлону среди любителей

17 августа 2024 года в бухте «Ассоль» Беловского городского округа Кемеровской области прошло первенство России по триатлону среди любителей. Партнером соревнований выступил Банк Уралсиб.

В состязании по триатлону приняли участие более 200 любителей этого вида спорта разных возрастных групп. Победители этапа велосипедной гонки в 3 возрастных номинациях получили подарки от Уралсиба.

Кредитная организация активно поддерживает спортивные, культурные и образовательные мероприятия в Сибирском регионе. В начале августа Уралсиб стал партнером Дня физкультурника в Красноярске, а в июне - партнером XXXV Всероссийского олимпийского дня.