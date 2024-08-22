Новости России
· 16+ · Служба новостей

Банк Уралсиб развивает программную роботизацию на базе российской платформы PIX RPA

Банк Уралсиб последовательно развивает программ...

Фото: пресс-служба Банка "Уралсиб"

Подписаться в Telegram

Банк Уралсиб последовательно развивает программную роботизацию на российской облачной платформе PIX RPA. RPA (robotic process automation) – это «цифровой сотрудник», программа-робот, которая выполняет рутинные бизнес-задачи в ИТ-системе банка. Такая практика ускоряет автоматизацию бизнеса, сокращает расходы на доработки и интеграцию систем, и в целом способствует росту эффективности процессов. За последние два года объемы роботизации в Уралсибе выросли в несколько раз, и сегодня цифровые сотрудники используются более чем в 20 бизнес-процессах банка.

В банке сформирован Центр компетенций по роботизации, который отвечает за все процессы в жизненном цикле роботов: вместе с заказчиками формирует и приоритизирует задачи по роботизации бизнес-процессов, разрабатывает и запускает роботов, а также контролирует окупаемость в каждой задаче. Окупаемость кейсов по роботизации – один из важнейших показателей для развития RPA-практики наряду с удовлетворенностью пользователей. Для этого подразделение использует специальный калькулятор, который учитывает альтернативные расходы на персонал и автоматизацию, сравнивая их со стоимостью разработки и сопровождения робота.

«Автоматизация процессов с использованием платформы PIX RPA открывает перед банком новые горизонты для повышения эффективности и скорости обслуживания. Наш Центр компетенций не только развивает и внедряет инновационные решения, но и активно сотрудничает с бизнес-подразделениями для поиска и реализации наиболее перспективных идей. Мы стремимся к тому, чтобы роботизация стала неотъемлемой частью ежедневных операций, способствуя достижению стратегических целей банка», – отмечает руководитель направления по роботизации Банка Уралсиб Александр Симонов.

Ещё одним направлением развития является внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальной обработки документов (IDP). Интеграция ИИ может позволить роботам не только выполнять запрограммированные действия, но и анализировать данные, предсказывать тенденции и принимать более сложные решения. Использование IDP обеспечит автоматизацию обработки и анализа документов, что значительно ускорит работу с большим объемом информации и снизит вероятность ошибок. В настоящее время Центр компетенций анализирует потенциальные бизнес-кейсы для тестирования этих гипотез на платформе PIX RPA.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

вызвать дезинфектора от тараканов на дом

Новости Казани

день назад

Гидроцикл снес компанию из 6 человек на сапбордах на Казанке у «Ак Барс Арены»

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

черновой ремонт комнаты в Москве

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Новости Казани

7 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

час назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Татарстана

час назад

Парень на питбайке пострадал в аварии в Салмачах
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
9 часов назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Казани

6 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа

Новости Татарстана

7 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

7 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка