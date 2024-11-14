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Банк ДОМ.РФ проанализировал информацию о вкладах клиентов

В России средний чек по вкладу увеличился на че...

Фото: freepik.com

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В России средний чек по вкладу увеличился на четверть и в октябре 2024 года составил около 1,4 млн рублей.

Наибольшая средняя сумма размещений на одного клиента зафиксирована в Москве (1,8 млн рублей, рост к началу году в 1,2 раза), Приморском крае (1,7 млн рублей, +11%), Республике Татарстан (1,6 млн рублей, без изменений), Санкт-Петербурге (1,5 млн рублей, +5%) и Новосибирской области (1,5 млн рублей, без изменений), сообщает Банк ДОМ.РФ, проанализировав информацию о вкладах клиентов.

В топ-10 входят Красноярский край (1,5 млн рублей), Калининградская область, Краснодарский и Пермский края (1,4 млн рублей), Свердловская область (около 1,4 млн рублей).

Самый востребованный срок размещения средств на текущий момент – 3 месяца (около 50%). Каждый третий клиент открывает депозит на шесть месяцев, 15% – на 1 год. Средний срок размещения в октябре превысил шесть месяцев.

«Портфель сбережений клиентов на данный момент превысил 284 млрд рублей, увеличившись к началу года в полтора раза. Это позволило банку подняться на пять позиций к началу года в рейтинге банков с наибольшим объемом депозитов физлиц», – отметил руководитель продуктов и сервисов Банка ДОМ.РФ Никита Казанцев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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