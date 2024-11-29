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Банк ДОМ.РФ повысил ставку по вкладу «Мой Дом» до 23,4%

Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладу-констр...

Фото: freepik.com

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Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» на всех сроках размещения до одного года. Максимальная ставка по вкладу доступна на годовом сроке – 23,4%.

«В текущих условиях, когда ставки по сберегательным продуктам находятся на максимальном уровне, вклады стали самым привлекательным инструментом накопления и инвестирования накопленного дохода. Доходность фиксированная, а средства на депозите защищены государством. Еще один плюс – данный продукт не требует понимания финансовых рисков и не подвержен колебаниям, как например, ценные бумаги», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

С учетом повышения доходность при размещении от 1 млн рублей без опций пополнения и снятия при условии выплаты процентов в конце срока составляет:

  • 3 месяца – 22,4%;
  • 6 месяцев – 23,3%;
  • 9 месяцев – 23,3%;
  • 1 год – 23,4%.

Максимальные ставки доступны как новым, так и действующим клиентам без дополнительных условий и требований по оплате картами или максимальной сумме, а их размер фиксируется на весь срок депозитного договора.

Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). В мобильном банке предусмотрен широкий функционал управления вкладами, включающий открытие вкладов, пополнение, а также снятие средств.

Ознакомиться с условиями оформления и подать заявку можно на сайте банка по ссылке.

Реклама. АО «Банк ДОМ.РФ» ИНН 7729355614

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