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Банк ДОМ.РФ повысил ставку по вкладу «Мой Дом» до 23%

Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладу-констр...

Фото: пресс-служба Банк ДОМ.РФ

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Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» до 23% на сроке 6 месяцев. Ставка доступна как новым, так и действующим клиентам без дополнительных условий и требований по карточным оборотам или максимальной сумме, а ее размер фиксируется на весь срок договора вклада.

Максимальную доходность можно получить при размещении от 1 млн рублей без пополнения и частичного снятия с выплатой процентов в конце срока. При открытии вклада на 3,9 и 12 месяцев она составляет 22,4%, 1,5 года – 19%, 2 года – 18%.

«Мы решили сконцентрировать усилия на предложении наилучшей ставки на одном из самых востребованных сроков размещения – 6 месяцев. В текущих условиях его выбирают порядка 40% наших клиентов», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). В мобильном банке предусмотрен широкий функционал управления вкладами, включающий открытие вкладов, пополнение, а также снятие средств.

Ознакомиться с условиями оформления и подать заявку можно на сайте банка по ссылке.

Реклама. АО "Банк ДОМ.РФ" ИНН 7725038124

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