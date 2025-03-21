Банк ДОМ.РФ проанализировал, в каких регионах страны наиболее активно ведется строительство индивидуального жилья с использованием безопасного механизма эскроу.

Всего на текущий момент Банк ДОМ.РФ открыл кредитные линии подрядчикам ИЖС по данной программе на сумму свыше 20 млрд рублей, многие застройщики уже активно используют средства при реализации проектов. Наибольшие объемы строительства частных домов с эскроу демонстрируют такие регионы, как Татарстан, Ростовская область и Республика Башкортостан. Почти четверть средств от одобренного банком кредитного объема в этих регионах уже используется для возведения домов по конкретным сделкам.

Наращивают темпы строительства и соответственно использование финансирования банка в сделках также застройщики Свердловской области (20%), Московской области (18%), Санкт-Петербурге (17%), Тюмени (15%).

Финансирование банка при строительстве частного жилья позволяет увеличивать количество объектов в регионе. Сейчас с механизмом эскроу клиенты банка возводят более 55 тыс. кв. метров индивидуального жилья. Лидерство держит Татарстан (6,5 тыс. кв. м.), Ростовская область 4,6 тыс. кв. м.), Москва (3,3 тыс. кв. м.), Башкортостан (2,8 тыс. кв. м.), Тюменская область (2,7 тыс. кв. м.), Краснодарский край (2,5 тыс. кв. м.).

«В марте мы видим существенное оживление спроса на нашу программу финансирования подрядчиков ИЖС с механизмом эскроу. Рост объема одобренных банком кредитных линий подрядчикам составил более 30% с начала марта текущего года относительно февраля. Механизм эскроу в ИЖС постепенно становится привычным и понятным инструментом защиты интересов частных клиентов – их средства находятся на безопасном счете в банке до момента завершения стройки. И для подрядчиков – они получают бесперебойное финансирование от банка на каждом этапе. Бесспорно, на рост интереса к механизму эскроу в ИЖС повлияло и вступление в силу с 1 марта Федерального закона, который регламентирует правила работы по этому механизму», – пояснила вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.