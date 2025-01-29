Банк ДОМ.РФ: экономия затрат на эксплуатацию смарт-офисов составила 15%

В Банке ДОМ.РФ проанализировали, как изменилась эффективность работы с открытием смарт-офисов нового поколения – такие отделения в 2024 году были открыты в Москве и Красноярске. В этом году новые смарт-офисы банка появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Иркутске и Хабаровске.

«Открытие офисов нового формата – важный шаг в нашей стратегии трансформации. Мы не только создаем лучшие условия для наших сотрудников, но и укрепляем нашу позицию как одного из технологических лидеров в отрасли. В таких офисах производительность труда выше на 20%, соответственно выше скорость обслуживания – на 60%. А вот затраты на эксплуатацию помещений – ниже примерно на 15%», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Новый формат сочетает передовые подходы к клиентскому обслуживанию, объединяя живое общение с цифровыми технологиями. Отделения организованы по принципу безбумажного офиса ­– все документы хранятся и подписываются в электронном виде, это позволяет дополнительно сэкономить 4 тонны бумаги в год.

«Формат смарт-офисов позволяет улучшать опыт взаимодействия с банком благодаря новейшим технологиям, а также помогает достигать целей цифровой трансформации. Так, по итогам 2024 года доля оказываемых в цифровом виде услуг в целом по банку превысила 80%. Появление смарт-офисов будет способствовать росту этого показателя, а, соответственно, и цифровой зрелости деятельности Банка ДОМ.РФ», – подчеркнул заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

Отделения спроектированы в свободной планировке, без закрепленных рабочих мест, громоздкой техники и стоек. Сотрудники банка обслуживают клиентов за любым удобным местом с помощью планшетов-трансформеров и мобильных устройств. А с помощью современных банкоматов клиенты могут самостоятельно провести любые операции, в том числе кассовые, круглосуточно. Здесь также есть легкие универсальные переговорные, кофе-пойнт, а также технологически оснащенная зона для детей разных возрастных групп. В банк можно прийти с домашними животными.