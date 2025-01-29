Новости России
· 16+ · Служба новостей

Банк ДОМ.РФ: экономия затрат на эксплуатацию смарт-офисов составила 15%

В Банке ДОМ.РФ проанализировали, как изменилась...

Фото: freepik.com

Подписаться в Telegram

В Банке ДОМ.РФ проанализировали, как изменилась эффективность работы с открытием смарт-офисов нового поколения – такие отделения в 2024 году были открыты в Москве и Красноярске. В этом году новые смарт-офисы банка появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Иркутске и Хабаровске.

«Открытие офисов нового формата – важный шаг в нашей стратегии трансформации. Мы не только создаем лучшие условия для наших сотрудников, но и укрепляем нашу позицию как одного из технологических лидеров в отрасли. В таких офисах производительность труда выше на 20%, соответственно выше скорость обслуживания – на 60%. А вот затраты на эксплуатацию помещений – ниже примерно на 15%», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Новый формат сочетает передовые подходы к клиентскому обслуживанию, объединяя живое общение с цифровыми технологиями. Отделения организованы по принципу безбумажного офиса ­– все документы хранятся и подписываются в электронном виде, это позволяет дополнительно сэкономить 4 тонны бумаги в год.

«Формат смарт-офисов позволяет улучшать опыт взаимодействия с банком благодаря новейшим технологиям, а также помогает достигать целей цифровой трансформации. Так, по итогам 2024 года доля оказываемых в цифровом виде услуг в целом по банку превысила 80%. Появление смарт-офисов будет способствовать росту этого показателя, а, соответственно, и цифровой зрелости деятельности Банка ДОМ.РФ», – подчеркнул заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

Отделения спроектированы в свободной планировке, без закрепленных рабочих мест, громоздкой техники и стоек. Сотрудники банка обслуживают клиентов за любым удобным местом с помощью планшетов-трансформеров и мобильных устройств. А с помощью современных банкоматов клиенты могут самостоятельно провести любые операции, в том числе кассовые, круглосуточно. Здесь также есть легкие универсальные переговорные, кофе-пойнт, а также технологически оснащенная зона для детей разных возрастных групп. В банк можно прийти с домашними животными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Из Казани в Китай: история сноубордиста, покорившего восточные склоны

Не у нас

день назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

заглушка под вентилятор кухню от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани продают самодельный спорткар за 7,5 млн рублей

Новости России

2 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

сколько стоит установка замка в железную дверь в Москве

Новости Казани

день назад

В ТЦ «Парк Хаус» в Казани эвакуируют людей

Не у нас

10 часов назад

В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Не у нас

день назад

В Костомукше продаётся раритетный «Москвич-412» без тормозов

Не у нас

день назад

Термоядерный реактор в Китае рекордные 18 минут удерживал плазму
Новости Казани
9 часов назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Не у нас

2 минуты назад

Ученые из Питера изобрели сорбент, помогающий утилизировать опасные отходы

Не у нас

час назад

16-летняя школьница в Екатеринбурге выпила энергетик и умерла

Новости Татарстана

2 часа назад

При столкновении 2 авто татарстанка прикусила язык

Новости Татарстана

2 часа назад

Жителям Татарстана ответили, как побороть страх публичных выступлений
Мать, младенец которой умер после "игры" в Зеле...
Новости Татарстана
час назад

Мать, младенец которой умер после "игры" в Зеленодольске, приговорили к 8 годам

Новости Казани

3 часа назад

Кинувшего жителей Казани турагента отправили в СИЗО до 28 марта

Новости Татарстана

3 часа назад

Поел огурцов и скрылся: Жителей Альметьевска обворовали, когда они спали

Не у нас

4 часа назад

В Белгородской области при атаке дрона погибли женщина и 2-летний ребенок
Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билай...
Новости России
5 дней назад

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билайн Big Data & AI представили решение для анализа турпотоков