Банановую кожуру посыпаю солью — весь май не нарадуюсь своей хитрости: лучший за всё время лайфхак для огородников
actualidad.rt.com
Не выбрасывайте банановую кожуру — она помогает саду лучше любых удобрений
Банановая кожура давно перестала быть просто отходом. Для опытных садоводов — это ценный инструмент, который помогает ухаживать за растениями без химии и затрат.
Натуральное удобрение
В кожуре содержатся важные для растений элементы — калий и азот. При разложении кожура улучшает состав почвы, стимулирует рост корней и укрепляет иммунитет растений. Это особенно полезно для томатов, перцев, роз и плодовых деревьев.
Защита от вредителей
Если измельчить кожуру и смешать с солью, получится безопасное средство против муравьёв, улиток и слизней. Такой состав отпугивает даже грызунов, не нанося вреда окружающей среде.
Как использовать
- Измельчите и закопайте кожуру в почву возле корней растений
- Добавьте в компост — кожура ускоряет перегнивание и обогащает смесь
- Сделайте настой для полива: залейте кожуру водой на несколько дней, затем поливайте грядки
Почему это работает
Органическое вещество из кожуры насыщает почву, помогает удерживать влагу и восстанавливает микрофлору. Это позволяет отказаться от химии и получить более здоровый и устойчивый урожай, сообщает progorodsamara.
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