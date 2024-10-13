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Байден оценил ущерб от обрушившегося урагана «Милтон» в $50 млрд

Президент США Джо Байден подтвердил, что ураган...

reuters.com

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Президент США Джо Байден подтвердил, что ураган "Милтон", обрушившийся на восточное побережье Соединенных Штатов, привел к экономическим потерям в размере 50 миллиардов долларов. Событие, которое вызвало серьезные последствия для страховой отрасли, может удвоить эту сумму в мировом масштабе, достигая потенциальных убытков до 100 миллиардов долларов.

Масштаб ущерба и последствия для страхового рынка

По данным пресс-службы Белого дома и аналитиков Reuters, ураган "Милтон" серьезно затронул не только инфраструктуру, но и страховую индустрию, прогнозируя значительное повышение стоимости перестрахования в 2025 году. Это, в свою очередь, может привести к росту акций страховых компаний, которые окажутся на переднем крае в урегулировании претензий пострадавших.

Хронология событий

Ураган "Милтон" достиг пятой категории мощности по мере приближения к побережью, но к моменту выхода на сушу его сила уменьшилась до третьей категории с максимальной скоростью ветра около 195 км/ч. Он начал ослабевать, и уже 10 октября, понизившись до первой категории, вышел в Атлантический океан. Несмотря на уменьшение мощности, последствия урагана ощутимы: как сообщает ABC News, в результате стихийного бедствия погибло 15 человек.

Ожидаемые долгосрочные последствия

Эксперты предупреждают, что последствия урагана "Милтон" будут ощущаться в течение многих месяцев, особенно в отраслях страхования и перестрахования. Ситуация потребует от компаний пересмотра ставок и политик, что, вероятно, окажет давление на всю экономику региона. Также ожидается, что ураган ускорит обсуждение мер по укреплению инфраструктуры и улучшению системы реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы снизить ущерб от подобных событий в будущем.

Заключение

Ураган "Милтон" стал напоминанием о мощи природных явлений и их способности влиять на экономику и жизнь людей. Важно, чтобы правительства и частный сектор работали вместе над созданием более устойчивых сообществ и систем страхования для минимизации финансовых и человеческих потерь в будущем, пишет vedomosti.ru.

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