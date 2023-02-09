Байден неожиданно заявил, что Владимир Путин "уже потерял Украину"

Президент РФ Владимир Путин уже "потерял Украину", так заявил американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу PBS NewsHour.

"Смотрите, нет никакого шанса, что Путин справится. Он уже потерял Украину", — утверждает Байден.

Ранее Путин заявлял, что спецоперация на Украине неизбежно закончится победой России. По его словам, динамика СВО положительная, все развивается в рамках плана военных.

В начале февраля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил об освобождении на Донецком и Запорожском направлениях Соледара, Клещеевки, Подгорного, Краснополья, Благодатного, Лобкового и Николаевки. По его оценке, боевые действия в районах Угледара и Артемовска успешно развиваются.