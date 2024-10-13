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Бабенко, Марченко и Терехов не будут играть со «Спартаком»

Сегодня в Москве состоится знаковая встреча в р...

metaratings.ru

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В Москве состоится знаковая встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где «Ак Барс» из Казани примет вызов московского «Спартака». Начало матча запланировано на 14:00 по местному времени.

Казанский клуб внес несколько значительных изменений в свой состав. Артемий Князев, который только второй раз выходит на лед в этом сезоне, заменит Алексея Марченко. Кирилл Крутов присоединится к третьей тройке вместо Семена Терехова, а в четвертом звене Радэль Замалтдинов займет место Егора Бабенко. Основные надежды в воротах возложены на Амира Мифтахова.

Эти корректировки в составе стали ответом на недавнее поражение от «Сибири», когда «Ак Барс» уступил со счетом 3:6, пропустив четыре шайбы всего за пять минут последнего периода. Сейчас казанская команда занимает пятое место в Восточной конференции с 16 очками после 12 игр, в то время как «Спартак» с 18 очками находится на втором месте в Западной конференции.

Полный состав «Ак Барса» на сегодняшний матч выглядит следующим образом:

  • Вратари: Амир Мифтахов, Тимур Билялов
  • Защита и нападение:
    • Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер
    • Александр Барабанов — Ник Петан — Дмитрий Яшкин
    • Никита Лямкин — Константин Лучевников
    • Артем Галимов — Илья Сафонов — Егор Коршков
    • Даниил Журавлев — Альберт Яруллин
    • Кирилл Крутов — Кирилл Семенов — Семен Кошелев
    • Никита Евсеев — Артемий Князев
    • Никита Дыняк — Дмитрий Кателевский — Радэль Замалтдинов

Фанаты ожидают увидеть, как эти изменения повлияют на игру команды и смогут ли они принести желаемый результат против столь сильного соперника.

Ключевые слова: «Ак Барс», «Спартак», КХЛ, хоккей, регулярный чемпионат, состав команды, спортивные новости, пишет m.business-gazeta.ru.

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