Бабенко, Марченко и Терехов не будут играть со «Спартаком»

В Москве состоится знаковая встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где «Ак Барс» из Казани примет вызов московского «Спартака». Начало матча запланировано на 14:00 по местному времени.

Казанский клуб внес несколько значительных изменений в свой состав. Артемий Князев, который только второй раз выходит на лед в этом сезоне, заменит Алексея Марченко. Кирилл Крутов присоединится к третьей тройке вместо Семена Терехова, а в четвертом звене Радэль Замалтдинов займет место Егора Бабенко. Основные надежды в воротах возложены на Амира Мифтахова.

Эти корректировки в составе стали ответом на недавнее поражение от «Сибири», когда «Ак Барс» уступил со счетом 3:6, пропустив четыре шайбы всего за пять минут последнего периода. Сейчас казанская команда занимает пятое место в Восточной конференции с 16 очками после 12 игр, в то время как «Спартак» с 18 очками находится на втором месте в Западной конференции.

Полный состав «Ак Барса» на сегодняшний матч выглядит следующим образом:

Вратари : Амир Мифтахов, Тимур Билялов

: Амир Мифтахов, Тимур Билялов Защита и нападение : Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер Александр Барабанов — Ник Петан — Дмитрий Яшкин Никита Лямкин — Константин Лучевников Артем Галимов — Илья Сафонов — Егор Коршков Даниил Журавлев — Альберт Яруллин Кирилл Крутов — Кирилл Семенов — Семен Кошелев Никита Евсеев — Артемий Князев Никита Дыняк — Дмитрий Кателевский — Радэль Замалтдинов

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Фанаты ожидают увидеть, как эти изменения повлияют на игру команды и смогут ли они принести желаемый результат против столь сильного соперника.

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