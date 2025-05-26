Автоюрист раскрыл, какие 3 документа ни в коем случае не надо показывать инспектору ГАИ
kasheloff.ru
Какие документы обязан предъявлять водитель при остановке ГИБДД?
Встреча с сотрудником дорожной полиции часто вызывает беспокойство у водителей. Чтобы сохранить спокойствие, важно знать, какие документы действительно нужно иметь при себе и предъявлять, а какие — нет.
Обязательный минимум документов
- Водительское удостоверение.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
- Страховой полис ОСАГО.
Этого достаточно для подтверждения права управления и страховой защиты.
Что не нужно носить с собой?
- Медицинская справка — требуется только при первичном получении или замене прав, если в удостоверении нет специальной отметки.
- Паспорт транспортного средства (ПТС) — не обязателен для повседневных поездок, нужен при регистрационных действиях.
- Другие документы — договор купли-продажи, технический паспорт (отменён с 2013 года) и др. — предъявлять не нужно, если нет специальных оснований.
Как действовать при незаконных требованиях инспектора?
- Вежливо укажите на незаконность, ссылайтесь на ПДД и КоАП.
- Запишите данные сотрудника, время и место остановки, если возможно — снимите на видео.
- Потребуйте разъяснений в письменной форме.
Обращайтесь к вышестоящим органам или в суд при нарушении прав, сообщает usolie.
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