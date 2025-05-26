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Автоюрист раскрыл, какие 3 документа ни в коем случае не надо показывать инспектору ГАИ

Какие документы должен иметь при себе водитель ...

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Какие документы обязан предъявлять водитель при остановке ГИБДД?

Встреча с сотрудником дорожной полиции часто вызывает беспокойство у водителей. Чтобы сохранить спокойствие, важно знать, какие документы действительно нужно иметь при себе и предъявлять, а какие — нет.

Обязательный минимум документов

  • Водительское удостоверение.
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
  • Страховой полис ОСАГО.

Этого достаточно для подтверждения права управления и страховой защиты.

Что не нужно носить с собой?

  • Медицинская справка — требуется только при первичном получении или замене прав, если в удостоверении нет специальной отметки.
  • Паспорт транспортного средства (ПТС) — не обязателен для повседневных поездок, нужен при регистрационных действиях.
  • Другие документы — договор купли-продажи, технический паспорт (отменён с 2013 года) и др. — предъявлять не нужно, если нет специальных оснований.

Как действовать при незаконных требованиях инспектора?

  • Вежливо укажите на незаконность, ссылайтесь на ПДД и КоАП.
  • Запишите данные сотрудника, время и место остановки, если возможно — снимите на видео.
  • Потребуйте разъяснений в письменной форме.

Обращайтесь к вышестоящим органам или в суд при нарушении прав, сообщает usolie.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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