Автоюрист раскрыл, какие 3 документа ни в коем случае не надо показывать инспектору ГАИ

Какие документы обязан предъявлять водитель при остановке ГИБДД?

Встреча с сотрудником дорожной полиции часто вызывает беспокойство у водителей. Чтобы сохранить спокойствие, важно знать, какие документы действительно нужно иметь при себе и предъявлять, а какие — нет.

Обязательный минимум документов

Водительское удостоверение.

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Страховой полис ОСАГО.

Этого достаточно для подтверждения права управления и страховой защиты.

Что не нужно носить с собой?

Медицинская справка — требуется только при первичном получении или замене прав, если в удостоверении нет специальной отметки.

Паспорт транспортного средства (ПТС) — не обязателен для повседневных поездок, нужен при регистрационных действиях.

Другие документы — договор купли-продажи, технический паспорт (отменён с 2013 года) и др. — предъявлять не нужно, если нет специальных оснований.

Как действовать при незаконных требованиях инспектора?

Вежливо укажите на незаконность, ссылайтесь на ПДД и КоАП.

Запишите данные сотрудника, время и место остановки, если возможно — снимите на видео.

Потребуйте разъяснений в письменной форме.

Обращайтесь к вышестоящим органам или в суд при нарушении прав, сообщает usolie.