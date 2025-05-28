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Автоюрист поделился, какие три документа ни в коем случае не надо показывать инспектору ГАИ

Что должен предъявлять водитель при остановке Г...

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Какие документы обязан предъявлять водитель при остановке ГИБДД?

Водителям важно знать, какие документы обязательно нужно иметь при себе и предъявлять сотрудникам ГИБДД при остановке. Это поможет избежать лишних волнений и конфликтов.

Обязательный минимум — водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и страховой полис ОСАГО. Медицинская справка требуется только при первичном получении или замене прав, если нет отметки.

Паспорт транспортного средства (ПТС) не нужен для ежедневных поездок, его предъявляют лишь при регистрационных действиях. Другие документы, например договор купли-продажи, не обязательны без веских оснований.

Если инспектор требует не предусмотренные законом документы, водитель может вежливо отказать, ссылаясь на ПДД и Кодекс об административных правонарушениях. Рекомендуется фиксировать данные инспектора и ситуацию — это поможет защитить права.

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