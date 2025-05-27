Автоюрист поделился, какие 3 документа ни в коем случае не надо показывать инспектору ГАИ

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Узнайте, какие документы обязан предъявлять вод...

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Какие документы обязан предъявлять водитель при остановке ГИБДД?

Встреча с сотрудником ГИБДД может вызвать беспокойство у водителей, но важно знать, какие документы действительно нужно иметь при себе и предъявлять при остановке. Это поможет избежать лишнего волнения и конфликтов.

Обязательный минимум документов для водителя — это водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и страховой полис ОСАГО. Эти документы подтверждают право управления автомобилем и наличие обязательной страховки.

Медицинская справка, которая раньше часто требовалась, теперь нужна только при первичном получении или замене водительских прав, если в удостоверении нет специальной отметки. Паспорт транспортного средства (ПТС) не является обязательным документом для ежедневных поездок — его предъявляют только при регистрационных действиях.

Другие документы, такие как договор купли-продажи или технический паспорт (после отмены в 2013 году), предъявлять не нужно без веских оснований.

Если инспектор ГИБДД требует документы, не предусмотренные законом, водитель может вежливо указать на незаконность таких требований, ссылаясь на правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях. Рекомендуется записать данные сотрудника, время и место остановки, а если возможно — снять видео. В случае нарушения прав можно требовать письменных разъяснений и обращаться в вышестоящие органы или суд.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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