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Автомобиль по подписке стал выгоднее машины в кредит: в чем плюсы и минусы

В условиях экономической неопределенности росси...

drive2.ru

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В условиях экономической неопределенности российский автомобильный рынок представляет новую модель владения авто — подписные сервисы. Этот метод приобретения автомобилей начинает превосходить традиционные автокредиты по стоимости и удобству, благодаря чему все больше потребителей отдают ему предпочтение.

Экономика подписки: доступность перед роскошью

По данным Национального автомобильного союза, подписка на автомобиль теперь предлагает более низкую стоимость использования по сравнению с кредитами. Антон Шапарин, вице-президент союза, указывает на значительные финансовые преимущества подписки в текущих условиях: "Если ранее подписка стоила вдвое дороже кредита, то теперь, учитывая высокие кредитные ставки, кредит становится менее выгодным. Разница в ежемесячных выплатах между кредитом и подпиской может достигать 100-200%, в зависимости от условий сделки."

Стоимость подписки начинается от 50 тысяч рублей в месяц, что включает полное техническое обслуживание и страхование, делая ее привлекательной альтернативой для рядовых потребителей.

Доступные модели: от Европы до Китая

Рынок подписок предлагает разнообразие выбора от европейских авто до китайских новинок. По словам Шапарина, автомобили, доступные по подписке, "раскупают быстрее, чем горячие пирожки", что свидетельствует о высоком спросе на эту модель.

Критический взгляд на тренд: мнения экспертов

Вячеслав Субботин, ведущий программы «Минтранс», выражает скептицизм: "Не стоит рассматривать подписку как чудо-решение. Она не всегда выгодна и зависит от множества факторов, включая конкретные условия и модели автомобилей."

Услуги подписки: от аренды до покупки

Крупные игроки, такие как ВТБ и «Яндекс Драйв», уже предлагают возможности аренды с опцией выкупа. Это позволяет клиентам не только использовать автомобиль, но и приобрести его по остаточной стоимости, что добавляет гибкости в процесс владения.

Подписка на автомобили становится важным фактором на рынке, предлагая новые возможности для потребителей адаптироваться к экономическим изменениям и выбирать наиболее подходящий способ владения автомобилем в условиях текущей экономической реальности, пишет BFM.ru.

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