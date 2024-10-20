Автомобиль по подписке стал выгоднее машины в кредит: разбираем плюсы и минусы

Современный автомобильный рынок претерпевает заметные изменения, особенно в контексте способов приобретения автомобилей. Согласно последним данным Национального автомобильного союза, подписка на автомобили начинает превосходить традиционные автокредиты в плане выгоды. Эта тенденция открывает новые горизонты как для потребителей, так и для всей отрасли.

Подписка на авто: новая экономическая выгода

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, подчеркивает, что в условиях повышенных кредитных ставок подписка предоставляет значительные экономические преимущества. «Ранее подписка стоила вдвое больше кредита, но сейчас картина меняется. Подписка становится выгоднее из-за меньших ежемесячных платежей и отсутствия скрытых дополнительных расходов, которые часто включаются в кредитные соглашения», — говорит Шапарин.

Средняя стоимость подписки начинается от 50 тысяч рублей в месяц, что включает полное обслуживание и страховку автомобиля, что делает её доступной для широкого круга потребителей.

Как работает система подписки?

Система подписки позволяет пользователям выбрать автомобиль на сайтах специализированных сервисов, где представлены различные марки и модели, включая как европейские, так и китайские автомобили. Эта модель предполагает, что автомобиль закрепляется за конкретным человеком, в отличие от каршеринга. Такой подход не только упрощает процесс владения автомобилем, но и избавляет от многих забот, связанных с его обслуживанием и страхованием.

Отзывы экспертов

Вячеслав Субботин, автор и ведущий программы «Минтранс», предостерегает от слишком оптимистичных оценок новой модели. «Несмотря на очевидные преимущества подписки, это всё еще дорогой способ владения автомобилем, особенно если учесть, что стоимость может превысить полторы стоимости машины», — отмечает Субботин. Он подчеркивает, что выгода от подписки может значительно варьироваться в зависимости от конкретной модели и условий сделки.

Будущее подписок на автомобили

В то время как кредиты остаются популярным способом приобретения автомобилей, подписка выделяется как инновационная альтернатива, способная изменить отрасль. Эта модель обещает больше гибкости и возможностей для потребителей, исследуя новые формы финансовых услуг в автомобильной индустрии.

Подписка на автомобили, вероятно, будет продолжать набирать популярность, особенно среди молодежи и тех, кто ищет альтернативы традиционному кредитованию. Она не только предоставляет возможность эксплуатации современного транспортного средства без долгосрочных обязательств, но и позволяет легко адаптироваться к изменяющимся жизненным обстоятельствам и финансовым возможностям, пишет BFM.ru.