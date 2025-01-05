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· 16+ · Алина Алмакаева

Автолюбители вздохнули с облегчением: в России уже сейчас продлили срок действия истекающих в 2025 году водительских прав

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Правительство Российской Федерации утвердило меру по автоматическому продлению водительских прав, срок действия которых истекает в 2025 году. Эта инициатива распространяется на всех водителей, включая владельцев личного транспорта и тех, кто использует удостоверения для работы или ведения бизнеса. Гражданам не нужно будет лично обращаться в ГИБДД для обновления или продления документов – срок действия прав будет увеличен на три года без их участия.

Однако данное решение не отменяет необходимости замены водительского удостоверения в случае изменения личных данных (например, фамилии, имени или отчества), а также при утере или порче документа.

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