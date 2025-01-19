Автоэксперт Гуляев: теперь китайские производители уйдут из России уже в этом году

В 2025 году рынок автомобилей в России предстоит столкнуться с оттоком некоторых китайских марок, поскольку рост цен и падение покупательной способности потребителей ставят под угрозу их присутствие. Эксперт по автомобилям Роман Гуляев в разговоре с "Москва 24" объяснил, что из-за экономических изменений выживут только те производители, которые могут гарантировать простоту и доступность обслуживания авто.

Гуляев поделился, что автолюбители уже сталкиваются с проблемами при обслуживании китайских автомобилей, в частности с трудностями при поиске нужных запчастей. "Часто нахождение правильной запчасти напоминает розыгрыш: каталоги не охватывают все модели", — отметил он.

Также эксперт указал на будущее сжатие рынка, советуя владельцам сосредоточиться на поддержании и эксплуатации уже купленных транспортных средств. Это изменение, по словам Гуляева, приведет к уменьшению числа новых автомобилей на рынке и ограничит выбор для потребителей.

Таким образом, в ближайшем будущем российский авторынок ожидает период адаптации, в ходе которого только наиболее устойчивые и гибкие бренды смогут сохранить свои позиции в условиях ужесточающейся конкуренции и изменяющихся потребительских предпочтений, пишет spb.tsargrad.tv.