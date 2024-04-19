Авито начинает системную подготовку кадров в области искусственного интеллекта, запуская магистратуру по Data Science в МФТИ

В апреле начался прием заявок в первую магистратуру по Data Science в Московский физико-технический институт, обучение в которой полностью оплачивает IT-компания. Это станет первым шагом компании в рамках запуска работы с фундаментальным образованием в университетах и системной подготовки кадров в области ИИ. Также Авито планирует получить образовательную лицензию и запустить собственный образовательный сервис. Совокупно компания планирует подготовить до 2028 года порядка 3000 IT-специалистов разных специальностей.



Магистратура в МФТИ

Первый набор составит 18 человек, чтобы максимально персонализировать учебный процесс. Одновременно с учебой студенты будут проходить оплачиваемую стажировку в компании и улучшать сервисы, которыми сейчас пользуется 70 млн человек. К завершению магистратуры выпускники станут специалистами уже мидл-уровня, и лучших Авито пригласит на работу.



Учиться в магистратуре смогут ребята со всей России. МФТИ предоставит общежитие для иногородних студентов. Авито оплатит обучение всем 18 магистрантам. Помимо этого, в первый семестр все студенты будут получать стипендию 25 000 руб, со второго семестра — студенты с хорошей успеваемостью. Стажировка будет оплачиваться отдельно по конкурентной рыночной ставке.

«IT-кадры - сердце нашего бизнеса. Исторически планка найма в Авито была и оcтается высокой и мы нанимали в компанию лучших из лучших. Однако по мере роста масштабов компании и численности сотрудников в Авито мы столкнулись с дилеммой, что на рынке мы просто не можем найти достаточного количества сотрудников нужной нам квалификации. Поэтому мы решили начать системно делиться накопленными прикладными знаниями в области машинного обучения через образование молодых специалистов и стажерские программы. Мы будем стараться предоставить рабочие места всем, кто прошел наш отбор и показывает высокие результаты на нашей программе обучения», - комментирует управляющий партнер «Авито» Иван Гуз.







«Мы делаем мега фундаментальным образование, чтобы у человека был прочный фундамент, чтобы он мог быть творцом повестки будущего. Но чтобы приносить пользу, он должен в том числе получить и специализированное образование под определенного заказчика. Поэтому очень важно, с одной стороны, делать фундамент, а с другой стороны, привлекать науко емких партнеров, которые дают интересные задачи для этого фундамента. Авито, безусловно, такой партнер, у них есть своя серьезная экспертиза в области, у них есть свои преподаватели, которые готовы давать серьезные задачи нашим студентам», - отметил Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ.



Генеративный ИИ в Авито



Начало системной работы по подготовке кадров обусловлено серьезной потребностью специалистов в области генеративных нейронных сетей, которые Авито сейчас активно развивает.Компания тестирует решения на базе генеративных сетей в 10 сервисах (например, умный ассистент для покупателей), и оценивает экономический эффект от их внедрения в 2 млрд руб. за следующий год. К концу 2024 года, как рассчитывает Авито, около 40% пользователей будут взаимодействовать с генеративными сетями через продукты, где они применяются. Также до конца 2024 года компания планирует нанять более 100 дата-саентистов, которые будут работать над продуктами, связанными с ИИ – например, сервисы генерации объявлений или оценки рыночной стоимости авто и квартир.До 2028 года IT-компания планирует начать сотрудничество в сфере фундаментального образования с порядка 11 ключевыми профильными вузами – МГУ, ИТМО, ВШЭ и др., запустить в них образовательные программы – кафедры, магистратуры — и подготовить порядка 3000 тысяч IT-специалистов разных специальностей — профессионалов в Data Science, разработке и в продукте.Авито сейчас оценивает возможности для запуска не только магистратур, но и базовых кафедр на факультетах, чтобы давать образование «с нуля». Методика обучения будет строиться по принципам доказательного образования. Все дисциплины в программе подобраны на основе карты навыков, которых требует современный IT-рынок.



Собственный образовательный сервис

В Авито планируют запустить и отдельный сервис полноценного дополнительного образования, получив образовательную лицензию. Он также поможет готовить востребованных специалистов и наращивать экспертизу действующих сотрудников. Базой для сервиса станет уже действующая в компании Академия аналитиков. С 2020 года образовательную программу закончили 104 специалиста, и из них половина работает в компании.