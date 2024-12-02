Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Авиакомпании России до 8 декабря будут летать на Кубу с дозаправкой в Каракасе

В начале декабря путешествующим из Москвы на Ку...

aif.ru

Подписаться в Telegram

В начале декабря путешествующим из Москвы на Кубу предстоит учесть изменения в расписании рейсов. По информации от Росавиации, все рейсы в Гавану и Варадеро с 1 по 8 декабря будут включать дополнительную остановку в Каракасе, столице Венесуэлы. Эта мера, принятая в целях безопасности полетов, обусловлена необходимостью дозаправки самолетов.

Промежуточная посадка в Венесуэле ожидаемо увеличит продолжительность полета на пять часов в обе стороны. Такая корректировка времени в пути может стать существенным фактором при планировании отпуска на живописных кубинских пляжах, особенно для тех, кто ограничен во времени.

Задержка вызвана не только логистическими перестройками, но и широким дефицитом керосина в кубинских аэропортах, о чем Росавиация предупреждала ранее. Известно, что переговоры между министерством транспорта Кубы и российскими авиакомпаниями по вопросу заправки продолжаются. Попытки решить проблему с топливом в Гаване и Варадеро активно идут, но пока конкретных результатов не достигнуто.

Эта информация крайне важна для всех, кто планирует путешествие на Кубу в указанный период. Туристам и путешественникам следует ожидать более длительного времени в пути и возможных изменений в расписании рейсов. Всем, кто задумывает поездку в это карибское направление, рекомендуется следить за обновлениями от авиакомпаний и адаптировать свои планы соответственно.

Как такие изменения скажутся на общей стоимости авиабилетов и удовлетворенности пассажиров, покажет время. Однако уже сейчас ясно, что дополнительные часы в полете и неопределенность в расписаниях требуют от путешественников гибкости и терпения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мэру Бугульмы предъявили антикоррупционный иск

Интересное в Казани

день назад

Свитер и носки с оленями – классика, но не единственный вариант. Рассказываем, как сделать необычный и изысканный подарок на Новый год

травить тараканов вызов на дом цена москва санэпидемстанция

Новости Татарстана

день назад

«Мальчишка без страха»: боец из Татарстана заслужил высокие награды на СВО

Интересное в Казани

2 дня назад

В Казани наступает время чудес: рассказываем, как украсить дом сказочным декором

ремонт утюга филипс с парогенератором в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани фигуранты дела о торговле людьми не признают вину

Новости Казани

день назад

Саид Галиуллин из Казани занял второе место в финале шоу «Голос.Дети»

Новости Татарстана

день назад

За год в Татарстане миграционный прирост вырос почти на 11%

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в конце недели ожидается тепло до +1 градуса

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 30 ноября ожидается мокрый снег и до +2 градусов
Новости Казани
2 дня назад

Детей эвакуировали из казанской школы №18

На месте находились сотрудники полиции, строени...

Новости Татарстана

день назад

На реконструкцию «Заводская контора товарищества „П.К. Ушков и Ко“» в Менделеевске выделено 187 млн рублей

Интересное в Казани

день назад

Ужин в замке: рассказываем о необычном халяль-ресторане Казани, где можно поиграть в боулинг среди рыцарских доспехов и дымящихся факелов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстан заработает передвижной центр реабилитации «Центр восстановления на колесах»

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске около ЦРМБ появилась бесплатная парковка на 200 машиномест
Однокурсники умершего студента в Альметьевске р...
Новости Татарстана
2 дня назад

Однокурсники умершего студента в Альметьевске рассказали о том, что случилось

Новости Казани

день назад

В Казани открыли здание Генерального консульства Ирана

Новости Татарстана

день назад

Раис Татарстана поручил усилить работу по созданию рабочих мест для инвалидов

Новости Татарстана

день назад

За 2024 год 650 жителям Татарстана впервые поставили ВИЧ
Портфель вкладов Банка ДОМ.РФ за год увеличился...
Новости России
5 дней назад

Портфель вкладов Банка ДОМ.РФ за год увеличился вдвое