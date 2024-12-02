Авиакомпании России до 8 декабря будут летать на Кубу с дозаправкой в Каракасе

В начале декабря путешествующим из Москвы на Кубу предстоит учесть изменения в расписании рейсов. По информации от Росавиации, все рейсы в Гавану и Варадеро с 1 по 8 декабря будут включать дополнительную остановку в Каракасе, столице Венесуэлы. Эта мера, принятая в целях безопасности полетов, обусловлена необходимостью дозаправки самолетов.

Промежуточная посадка в Венесуэле ожидаемо увеличит продолжительность полета на пять часов в обе стороны. Такая корректировка времени в пути может стать существенным фактором при планировании отпуска на живописных кубинских пляжах, особенно для тех, кто ограничен во времени.

Задержка вызвана не только логистическими перестройками, но и широким дефицитом керосина в кубинских аэропортах, о чем Росавиация предупреждала ранее. Известно, что переговоры между министерством транспорта Кубы и российскими авиакомпаниями по вопросу заправки продолжаются. Попытки решить проблему с топливом в Гаване и Варадеро активно идут, но пока конкретных результатов не достигнуто.

Эта информация крайне важна для всех, кто планирует путешествие на Кубу в указанный период. Туристам и путешественникам следует ожидать более длительного времени в пути и возможных изменений в расписании рейсов. Всем, кто задумывает поездку в это карибское направление, рекомендуется следить за обновлениями от авиакомпаний и адаптировать свои планы соответственно.

Как такие изменения скажутся на общей стоимости авиабилетов и удовлетворенности пассажиров, покажет время. Однако уже сейчас ясно, что дополнительные часы в полете и неопределенность в расписаниях требуют от путешественников гибкости и терпения.