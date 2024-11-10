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«Атланта» не пустила «Интер Майами» Месси в четвертьфинал MLS, Миранчук показал себя голевым пасом в третьем матче серии

В напряженной борьбе до последней минуты, «Атла...

goal.com

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В напряженной борьбе до последней минуты, «Атланта Юнайтед» одержала победу над «Интер Майами» в решающем матче серии 1/8 финала плей-офф MLS. Соревнование проходило под жарким солнцем Форт-Лодердейла, штат Флорида, где зрители стали свидетелями захватывающего противостояния с итоговым счетом 3:2 в пользу «Атланты».

Джамал Тьяре, нападающий «Атланты», был настоящим героем встречи, оформив дубль и демонстрируя выдающуюся мастерскую игру. Его партнер по команде, Бартош Слиш, также внес свой вклад в успех, забив решающий гол. Противостоять им пытались Матиас Рохас и легендарный Лионель Месси от «Интера», каждый из которых оставил свой след в воротах противника.

Особое внимание заслуживает игра Алексея Миранчука, российского полузащитника «Атланты», который не только активно участвовал в атаках своей команды, но и отдал голевую передачу, став ключевым в стратегии команды. Это позволило «Атланте Юнайтед» пробиться в следующий этап турнира, где их ждет встреча с «Орландо Сити».

Следующий матч обещает быть не менее захватывающим, поскольку команды готовятся показать свою лучшую игру в четвертьфинале, обещая фанатам еще одно зрелище мастерства и стратегии на поле пишет news.sportbox.ru.

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