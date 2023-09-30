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Астролог назвала 3 знака зодиака, которых вселенная одарит денежными благами уже с 30 сентября

Астролог назвала 3 знака зодиака, которых вселенная одарит денежными благами уже с 30 сентября

flowersadvice.ru

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Полнолуние — это прекрасная возможность для того, чтобы привлечь финансы. Луна будет активна не только 30 сентября, но и 5 дней после этого. Важно зажигать зеленые свечи, а также просить высшие силы о богатстве и не забывать о написании на купюрах суммы, которую вы хотели бы получать ежемесячно.

В полнолуние прекрасная возможность для привлечения средств будет у Близнецов, Раков и Стрельцов. Их полнолуние одарит всеми финансовыми благами, о которых они раньше могли только мечтать.

Близнецы смогут правильно распорядиться деньгами. Они могут и удачно вложиться, чтобы в последующие месяцы жить на процент от дохода.

Ракам астрологи советуют с 30 сентября по 2 октября закрыть кредиты и займы, тогда финансы сами потекут им в руки, причем в геометрической прогрессии.

Стрельцы смогут рассчитывать на удачу с 30 сентября. Им могут дать премию на работе или вернуть давно забытый долг. Лунная активность поможет данному знаку зодиака и выиграть в лотерее. Правда, на огромные суммы надеяться не приходится.

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