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Астрофизики сделали объявление о магнитной буре на Земле

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономи...

78.ru

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Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают о начале магнитной бури на Земле. Шторм, который начался около полудня, классифицируется как G1 и считается слабым.

Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут оказывать различное воздействие на Землю. Буря категории G1 — это наименьший уровень по пятибалльной шкале геомагнитных бурь, который обычно не несет серьезных последствий. Однако даже слабые магнитные бури могут влиять на работу спутниковой связи, навигационные системы и радиосвязь.

Во время таких бурь возможны колебания напряжения в электросетях и незначительные сбои в электронном оборудовании. Кроме того, магнитные бури могут вызвать увеличение яркости полярных сияний, что делает их видимыми в более низких широтах, чем обычно.

Хотя магнитная буря категории G1 не представляет угрозы для здоровья человека или критической инфраструктуры, важно быть осведомленным о возможных изменениях в работе устройств, зависимых от магнитного поля Земли. Органы, отвечающие за космическую погоду, продолжают мониторинг ситуации.

Жителям регионов, где возможно появление полярных сияний, стоит обратить внимание на небо после заката. Также рекомендуется следить за обновлениями от специализированных метеорологических служб, чтобы быть в курсе последних данных о магнитных бурях, пишет pogoda.mail.ru.

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