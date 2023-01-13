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Артиллерия региональной группировки войск РФ и Беларуси войск приводится в готовность

Артиллерия региональной группировки войск РФ и Беларуси войск приводится в готовность

Фото: 24newnews.ru

Артиллерийские подразделения региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства Белоруссии и РФ приводятся в готовность в рамках мероприятий боевого слаживания на территории республики, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

"Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 13 января.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч.

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