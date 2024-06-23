Депутат Государственной Думы Владимир Шаманов выразил серьёзное недовольство в адрес генералов Министерства обороны Российской Федерации по поводу обмундирования солдат.



Согласно заявлению Владимира Шаманова, который является заместителем председателя комитета Госдумы, ответственного за вопросы развития гражданского общества, общественных и религиозных объединений, существует проблема с низким качеством выдаваемого военным обмундирования. В результате этой ситуации солдаты вынуждены самостоятельно приобретать необходимые предметы для службы.



"Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам", — заявил Шаманов.

Замечания Шаманова вызывают тревогу по поводу состояния снабжения в армии и указывают на необходимость пересмотра текущих стандартов и процессов, связанных с обмундированием военных. Его слова подчеркивают важность улучшения качества обмундирования и обеспечения военных всем необходимым для выполнения своих обязанностей.



Высказанная критика Шаманова направлена на привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются солдаты в повседневной жизни. Необходимость самостоятельного приобретения обмундирования из-за низкого качества выданного снаряжения вызывает серьёзные вопросы и требует немедленного решения, сообщает Lenta.ru.