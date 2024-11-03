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Аптечку в авто очень важно будет обновить: полный перечень, что в ней должно быть

С первого сентября 2024 года вступают в силу об...

1gai.ru

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С первого сентября 2024 года вступают в силу обновлённые требования Минздрава РФ к комплектации аптечек, которые должны находиться в каждом автомобиле. Инициатива направлена на усиление мер безопасности и эффективности медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях.

Обновлённый перечень обязательных элементов аптечки включает:

  • Два экземпляра нестерильных медицинских масок;
  • Две пары медицинских перчаток минимум размера М;
  • Устройство для проведения искусственного дыхания "рот в рот";
  • Жгут, с помощью которго удастся остановить кровь;
  • Несколько типов медицинских бинтов, в том числе марлевые и эластичные;
  • Кожный лейкопластырь;
  • Многоразовое спасательное одеяло размером не менее 160x210 см;
  • Ножницы для перевязочных материалов и универсальные хирургические ножницы.

Кроме того, в аптечку теперь добавлены канцелярские принадлежности: блокнот и пишущие принадлежности (маркер или карандаш), что позволит быстро фиксировать важную информацию на месте происшествия.

Причины и цели обновления

Обновление состава аптечек призвано обеспечить более эффективную помощь при авариях. Например, увеличение количества масок для искусственного дыхания до двух штук позволяет оказывать помощь одновременно двум пострадавшим. Использование изотермического одеяла важно для защиты пострадавших от перепадов температур.

Адаптация к новым правилам

Существующие аптечки, которые были укомплектованы до введения новых правил, могут использоваться до 1 сентября 2027 года, предоставляя владельцам достаточно времени для плавного перехода к новым стандартам.

Лекарственные препараты

Отмечается, что стандарты касаются только средств первой помощи, без включения лекарственных препаратов. Подбор необходимых медикаментов остаётся на усмотрение водителя.

Особые условия для многоместных транспортных средств

Для транспортных средств, предназначенных для перевозки более восьми пассажиров, необходимость укомплектования увеличивается до трёх аптечек, обеспечивая наличие достаточного количества средств первой помощи для всех пассажиров.

Эти меры задуманы для того, чтобы сделать дороги России безопаснее и каждого водителя — более подготовленным к возможным чрезвычайным ситуациям на дороге, пишет autostat.ru.

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