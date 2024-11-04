Аптечку в авто надо будет завести новую: полный перечень, что в ней должно быть

Начиная с осени 2024 года, российские автолюбители столкнутся с обновленными стандартами для содержимого обязательных автомобильных аптечек, согласно последним регуляциям Министерства здравоохранения. Эти изменения нацелены на повышение готовности к оказанию первой помощи в случае, если вы станете участником или свидетелем ДТП.

Ключевые обновления в аптечках

Основные изменения включают добавление второго устройства, которое позволит обеспечить выполнение искусственного дыхания, что удваивает возможности для помощи при необходимости реанимации. Также теперь в аптечке должно находиться специальное спасательное одеяло, предназначенное для того, чтобы обеспечить защиту пострадавшим, которые пострадали от перепадов температур.

В дополнение, теперь водителям предписывается иметь при себе блокнот и маркер или карандаш. Это обеспечит возможность быстро записать важные моменты при оказании помощи, минимизируя время, потраченное на поиски письменных принадлежностей.

Содержание аптечки по новым стандартам:

Две нестерильные медицинские маски

Две пары медицинских перчаток минимального размера М

Две одноразовые маски для проведения реанимации

Кровоостанавливающий жгут

Медицинские марлевые бинты

Один эластичный бинт

Лейкопластырь

Многоразовое спасательное одеяло размером не менее 160х210 см

Перевязочные и хирургические ножницы

Инструкция по первой помощи

Блокнот и маркер (черного или синего цвета) или карандаш

Дополнительные указания

Существующие аптечки, которые были собраны до этого изменения, могут использоваться до 1 сентября 2027 года, как указано в приказе. Наполнение аптечек строго регламентировано и должно соответствовать перечню без включения лекарственных средств, которые водители могут добавлять по собственному усмотрению. Важно отметить, что требование иметь аптечку не распространяется на владельцев мотоциклов, но автомобили, вмещающие более восьми пассажиров, должны быть оснащены тремя аптечками в соответствии с ГОСТом.

Это обновление подчеркивает важность наличия актуальных и полных наборов первой помощи в автомобилях, подготавливая водителей к эффективному реагированию на неотложные ситуации на дорогах, как сообщает iz.ru.