Аппетитный салат с морковью: домашних от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт
povar.ru
В поисках идеального блюда, которое будет не только полезным, но и вкусным, многие обращают внимание на салаты с использованием свежих овощей и фруктов. Среди таких блюд особо выделяется салат с морковью и яблоками, прекрасно сочетающий в себе питательность и простоту приготовления.
Необходимые ингредиенты:
- Морковь — 4 средних корнеплода
- Яблоки — 2 штуки (лучше выбрать кисло-сладкие сорта)
- Орехи грецкие — полстакана
- Йогурт или сметана — 3 столовые ложки
- Свежевыжатый лимонный сок — 1 столовая ложка
- Мед — 1 чайная ложка
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
- Свежая зелень (кинза или петрушка) — для подачи
Этапы приготовления:
- Подготовьте ингредиенты: морковь и яблоки тщательно вымойте, очистите и натрите на крупной терке.
- Грецкие орехи порубите ножом до состояния мелкой крошки.
- В большой миске объедините натертую морковь, яблоки и орехи.
- В отдельной маленькой миске смешайте йогурт (или сметану), лимонный сок и мед до однородной консистенции.
- Залейте полученной заправкой овощно-фруктовую смесь, хорошо перемешайте.
- Подправьте салат солью и перцем по вкусу.
- При подаче украсьте блюдо свежей зеленью.
Почему стоит попробовать этот салат? Этот морковно-яблочный салат — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, которые помогут поддержать иммунитет и улучшить состояние кожи. Морковь, богатая бета-каротином, и яблоки, содержащие клетчатку и витамин C, делают блюдо не только полезным, но и необычайно вкусным. Орехи добавляют текстуру и насыщенность, а нежная заправка с лимоном и медом прекрасно балансирует вкус.
Заключение: Простой в приготовлении и великолепный на вкус, морковно-яблочный салат с орехами — отличный выбор для тех, кто стремится к здоровому питанию без компромиссов во вкусе. Этот салат будет уместен как на ежедневном столе, так и в качестве части праздничного меню.
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