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АО «Транснефть – Прикамье» заменило насосное оборудование на производственном объекте в Удмуртской Республике

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» выполнили плановые работы по подключению нового магистрального насосного агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Арлеть» в Удмуртской Республике.

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» выполнили плановые работы по подключению нового магистрального насосного агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Арлеть» в Удмуртской Республике.

Насосное оборудование установлено взамен демонтированного, выработавшего свой ресурс. Замена выполнялась с плановым выводом насоса из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Холмогоры - Клин при этом была приостановлена на 72 часа.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. Цель - повышение уровня эксплуатационной надежности оборудования нефтеперекачивающей станции.

Новый насос обеспечит подачу товарной нефти для транспортировки с производительностью 7 тыс. куб. метров в час, что для сравнения эквивалентно объему нефти, перевозимому за то же время 120 железнодорожными цистернами емкостью около 60 куб. метров каждая.

Передовое отечественное оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) обладает повышенным коэффициентом полезного действия, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта. Срок эксплуатации установленного насоса рассчитан на 50 лет.

В ходе работ по техническому перевооружению специалисты выполнили замену фундаментных рам, были усовершенствованы системы автоматизации работы с заменой датчиков вибрации, давления и температуры. Работа нефтепровода возобновлена в полном объеме.

Насосное оборудование, устанавливаемое на объектах АО «Транснефть – Прикамье», позволяет повысить безопасность и энергоэффективность производственной инфраструктуры, а также поддерживать бесперебойную транспортировку нефти.

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