Новости России
· 16+ · Служба новостей

АО «Транснефть – Прикамье» за первое полугодие 2024 года провело 976 плановых учебно-тренировочных занятий

АО «Транснефть – Прикамье» за январь-июнь 2024 года провело 976 плановых учебно-тренировочных занятий (УТЗ) на производственных объектах в регионах деятельности.

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

Подписаться в Telegram

АО «Транснефть – Прикамье» за январь-июнь 2024 года провело 976 плановых учебно-тренировочных занятий (УТЗ) на производственных объектах в регионах деятельности.

Главная цель занятий – обучение работников действиям по реагированию на нештатные ситуации в условиях, приближенных к реальным, а также поддержание в постоянной готовности сил и средств, которые необходимы для устранения возможных инцидентов, нештатных ситуаций, отказов оборудования.

Учебно-тренировочные занятия проводились на линейной части магистральных трубопроводов (МТ) и площадочных объектах, в том числе в резервуарных парках перекачивающих станций. 23 тренировки были выполнены на подводных переходах магистральных трубопроводов. На крупных реках привлекались силы базы флота, отрабатывалось развертывание и применение мобильных ордеров.

План тренировочных мероприятий предприятия по локализации и ликвидации последствий условных аварий и возможных отказов оборудования составлен таким образом, что позволяет отрабатывать различные сценарии чрезвычайных ситуаций. Для каждого сценария используется индивидуальный набор специального оборудования и средств.

Периодичность проведения тренировок соблюдается согласно действующей нормативно-технической документации. В ходе учений моделируются ситуации, в которых отрабатываются действия персонала по заранее прописанным ситуационным планам. Все это позволяет обеспечить готовность работников к возможному возникновению нештатных ситуаций.

Справочно
АО «Транснефть – Прикамье» - дочернее общество крупнейшей в мире трубопроводной компании «Транснефть». В зоне его ответственности находится 6,5 тыс. км трубопроводов на территории 11 субъектов Российской Федерации. Более 290 км из них – это подводные переходы МТ через большие и малые реки. Первостепенное внимание предприятие уделяет пожарной, промышленной и экологической безопасности работ, обеспечивая бесперебойную и безаварийную транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани 2 дагестанца на КамАЗах перекрыли дорогу из-за чтения намаза

Новости России

21 минуту назад

АО «Транснефть – Прикамье» за первое полугодие 2024 года провело 976 плановых учебно-тренировочных занятий

московская служба по травле тараканов

Новости Татарстана

день назад

Грузовик без водителя насмерть сбил 64-летнего мужчину

Интересное в Казани

3 дня назад

Воплощаем дом мечты в реальность: интерактивный тест для читателей

детский парикмахер в Казани

Новости Казани

день назад

Ринат Билялетдинов отреагировал на слова казанского имама о «побиении женщин»

Лонгриды

16 часов назад

«Больших надежд на изменения не возлагают»: чем закончилась история Зиганшина с крановщиком

Новости Татарстана

20 часов назад

В Челнах осудят 39-летнего мастера цеха за смерть 61-летнего коллеги

Новости Татарстана

22 часа назад

Авиасейлс осадил 2 татарстанских девушек

Лонгриды

день назад

«А случится беда, будут вопить»: на дороги Казани выезжает все больше детей-мотоциклистов
Новости Казани
21 минуту назад

Казанская ФК «Рубин» показала новую форму на заводе

Казанская ФК «Рубин» показала новую форму на заводе

Новости Казани

2 часа назад

Паша Техник в Казани не пришел на выступление

Новости Татарстана

4 часа назад

В Челнах по решению прокуратуры закрыли сауну в жилом доме № 38/13/3а

Новости Татарстана

18 часов назад

В Свияжске в 2025-м хотят запустить автобусы от ж/д станции до острова

Новости Татарстана

19 часов назад

В Чистополе из-за судороги утонул мужчина
В Казани найдено тело мужчины в 20 метрах от детской площадки
Новости Казани
46 минут назад

В Казани найдено тело мужчины в 20 метрах от детской площадки

Новости Казани

20 часов назад

В Казани у «Казанькомпрессормаша» при демонтаже здания возник пожар

Новости Казани

20 часов назад

В Казани мужчина избил домофон кирпичом

Новости Татарстана

22 часа назад

Полицейские нашли 3 работавших без патента мигрантов
Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году
С 28 сентября между Казанью и Шанхаем запустят прямые авиарейсы
Новости Казани
23 часа назад

С 28 сентября между Казанью и Шанхаем запустят прямые авиарейсы