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АО «Транснефть – Прикамье» за I полугодие 2024 года сэкономило более 8 млн кВт*ч электроэнергии

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги реализ...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за январь-июнь 2024 года. Сэкономлено 8,4 млн кВт*ч электроэнергии или 34,27 млн рублей в денежном эквиваленте, 1,4 Гкал тепловой энергии по результатам энергосберегающих мероприятий.

Основной объем экономии достигнут за счет снижения потребления электроэнергии путем оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Сокращению затрат способствует использование навигационной системы ГЛОНАСС/GPS для контроля за передвижением транспорта и спецтехники по установленным маршрутам, а также мониторинг расхода топлива. Экономия моторного топлива достигается благодаря оптимизации маршрутов перевозок и повышения транспортной дисциплины.

Ежегодно реализуются мероприятия по повышению энергоэффективности производственных и административно-бытовых помещений, а также модернизации отопительных систем. В целях повышения энергосбережения при выработке тепловой энергии в системе теплоснабжения устанавливается оборудование, обеспечивающее автоматическое регулирование температурных режимов индивидуальных тепловых пунктов на производственных объектах. Применяемые меры позволяют снизить потребление тепловой энергии за отопительный период до 10% в зависимости от назначения здания, в том числе, за счет снижения температуры воздуха в выходные и праздничные дни.

При плановых ремонтах тепловых сетей применяются новые теплоизоляционные материалы. Низкий коэффициент теплопроводности инновационных материалов способствует значительному уменьшению расходов на отопление и позволяет минимизировать выбросы парниковых газов в атмосферу. Комплекс мероприятий в области энергосбережения позитивно влияет на безопасность окружающей среды.

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