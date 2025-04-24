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АО «Транснефть – Прикамье» за I квартал 2025 года исследовало более 7 тыс. проб воды, почвы и воздуха

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области эколого-аналитического контроля за 3 месяца 2025 года. На производственных объектах выполнено порядка 3 тыс. анализов проб сточных вод, свыше 3 тыс. анализов проб природных и питьевых вод, а также 700 анализов проб воздуха и 27 анализов проб почвы.

В том числе силами собственных эколого-аналитических лабораторий компании выполнено свыше 4,5 тыс. экологических исследований. Результаты мониторинга неизменно подтверждали, что объекты предприятия функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

В структуре АО «Транснефть – Прикамье» функционируют пять аккредитованных лабораторий эколого-аналитического контроля. Отбор проб проводился на производственных объектах пяти филиалов предприятия - Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского районных нефтепроводных управлений. Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения производственной инфраструктуры выполняется на постоянной основе для подтверждения экологической безопасности работы площадочных объектов и линейной части магистральных трубопроводов.

Подразделения оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, а также оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

Экологическая политика является важной составляющей деятельности предприятия. Проведение природоохранных мероприятий обеспечивает высокий уровень экобезопасности на производственных объектах предприятия.

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