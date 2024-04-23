АО «Транснефть – Прикамье» за I квартал 2024 года сэкономило почти 5 млн кВт*ч электроэнергии

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за январь-март 2024 года. Сэкономлено 4,8 млн кВт/ч электроэнергии или 19,6 млн рублей в денежном эквиваленте, 1,2 Гкал тепловой энергии по результатам энергосберегающих мероприятий.

Основной объем экономии достигнут за счет снижения потребления электроэнергии благодаря оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Сокращению затрат способствует использование навигационной системы ГЛОНАСС/GPS для контроля за передвижением транспорта и спецтехники, а также мониторинг расхода топлива. Экономия моторного топлива достигается благодаря оптимизации маршрутов перевозок и повышения транспортной дисциплины.

Реализуются мероприятия по повышению энергоэффективности производственных и административно-бытовых помещений, а также модернизации отопительных систем. В зданиях и сооружениях производственных объектов в зимний период применяются режим «дежурного» отопления и настройка автоматических терморегуляторов на нормативную температуру. Указанные меры позволяют снизить потребление тепловой энергии за отопительный период до 10% в зависимости от назначения здания, в том числе, за счет снижения температуры воздуха в выходные и праздничные дни.

Комплекс мероприятий в области энергосбережения позитивно влияет на безопасность окружающей среды. Использование теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности позволяет одновременно снизить расходы на отопление, а также минимизировать выбросы парниковых газов в атмосферу.