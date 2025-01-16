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АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год выполнило диагностику более 7 тыс. км трубопроводов

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги диагно...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги диагностического обследования магистральных трубопроводов за 12 месяцев 2024 года. Обследованы участки линейной части общей протяженностью 7113 км. Работы выполнялись на территории Республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртии и Чувашии, Пермского края, Кировской, Самарской и Свердловской областей.

Кроме того, специалисты провели обследование подводных переходов магистральных трубопроводов через реки Цивиль, Кама, Меша, Волга, Вятка, Белая и Буй. Их общая протяженность составила более 55 км.

Работы выполнялись с помощью внутритрубных приборов разработки и производства АО «Транснефть – Диаскан» – многоканальных профилемеров, ультразвуковых и магнитных дефектоскопов, а также комбинированных диагностических комплексов.

Современное оборудование обеспечивает выявление и измерение возможных изменений геометрии внутренней полости трубопровода: проходного сечения, радиусов, изгибов и углов поворота. Дефектоскопы за счет применения намагничивания позволяют с высокой точностью обнаруживать различные типы дефектов, в том числе потерь металла, рисок и трещин продольной и поперечной ориентации. Принцип работы уникальных комбинированных диагностических комплексов основан на сочетании преимуществ разных методов диагностики, что позволяет эффективно обнаруживать различные типы дефектов за один пропуск.

Непрерывный контроль технического состояния объектов трубопроводного транспорта выполняется специалистами АО «Транснефть – Прикамье» в рамках реализации программы диагностического обследования объектов предприятия. Регулярная диагностика обеспечивает безаварийную работу производственных объектов, а также соблюдение высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства.

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