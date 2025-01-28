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АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год сэкономило более 17 млн кВт*ч электроэнергии

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги реализ...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 12 месяцев 2024 года. Сэкономлено 17,7 млн кВт*ч электроэнергии или 72,2 млн рублей в денежном эквиваленте. Экономия котельно-печного топлива и тепловой энергии составила 98,1 т.у.т. и 307,3 Гкал, соответственно.

Основной объем экономии достигнут за счет снижения потребления электроэнергии в результате оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов. Потреблять электроэнергию эффективнее в комплексе позволили проведенные специалистами работы по замене насосных агрегатов и электродвигателей с более высоким КПД.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов на объектах АО «Транснефть – Прикамье» проведены плановые ремонты 33 котельных и более 92 км тепловых сетей. Произведены утепление ограждающих конструкций зданий и сооружений, замена изоляции тепловых сетей, установка и ввод в эксплуатацию коммерческого узла учета тепловой энергии. Результатом реализации разработанных на основании рекомендаций энергетических обследований мероприятий стала экономия топливно-энергетических ресурсов по объектам выработки тепловой энергии и покупной теплоэнергии, которая в 2024 году суммарно составила 102,6 тонн условного топлива.

В зданиях и сооружениях производственных объектов в зимний период применяются режим «дежурного» отопления и настройка автоматических терморегуляторов на нормативную температуру. Указанные меры позволяют снизить потребление тепловой энергии за отопительный период до 10% в зависимости от назначения здания, в том числе, за счет снижения в выходные и праздничные дни температуры воздуха.

Реализуемые мероприятия в области энергосбережения позитивно влияют на безопасность окружающей среды. Использование теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности позволяет одновременно снизить расходы на отопление, а также минимизировать выбросы парниковых газов в атмосферу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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