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АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год провело почти 2000 плановых учебно-тренировочных занятий

АО «Транснефть – Прикамье» за 12 месяцев 2024 г...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» за 12 месяцев 2024 года провело 1933 плановых учебно-тренировочных занятий (УТЗ) на производственных объектах в регионах деятельности.

Главная цель занятий – обучение работников действиям по реагированию на нештатные ситуации в условиях, приближенных к реальным, а также поддержание в постоянной готовности сил и средств, которые необходимы для устранения возможных инцидентов, нештатных ситуаций, отказов оборудования.

Учебно-тренировочные занятия проводились на линейной части магистральных трубопроводов (МТ) и площадочных объектах, в том числе в резервуарных парках перекачивающих станций. 34 тренировки были выполнены на подводных переходах магистральных трубопроводов. На крупных реках привлекались силы базы флота, отрабатывалось развертывание и применение мобильных ордеров.

План тренировочных мероприятий предприятия по локализации и ликвидации последствий условных аварий и возможных отказов оборудования составлен таким образом, что позволяет отрабатывать различные сценарии чрезвычайных ситуаций. Для каждого сценария используется индивидуальный набор специального оборудования и средств.

Периодичность проведения тренировок соблюдается согласно действующей нормативно-технической документации. В ходе учений моделируются ситуации, в которых отрабатываются действия персонала по заранее прописанным ситуационным планам. Все это позволяет обеспечить готовность работников к возможному возникновению нештатных ситуаций.

Справочно
АО «Транснефть – Прикамье» - дочернее общество крупнейшей в мире трубопроводной компании «Транснефть». В зоне его ответственности находится 6,5 тыс. км трубопроводов на территории 11 субъектов Российской Федерации, из них более 298 км - подводные переходы МТ через большие и малые реки. Первостепенное внимание предприятие уделяет пожарной, промышленной и экологической безопасности работ, обеспечивая бесперебойную и безаварийную транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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